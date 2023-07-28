Как не заболеть после летнего дождя

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что сами по себе летние дожди не опасны для здоровья. По его словам, теплая вода не несет угрозы для здоровья человека, однако есть ряд факторов, которые в итоге могут привести к простуде. Например, если вы промокли и зашли в помещение с кондиционером или после дождя подул холодный ветер.

Специалист отметил, что да, в случае резкого охлаждения заболеть как раз и можно. Важно после дождя сделать так, чтобы вода не стала быстро испаряться с поверхности кожи, забирая с собой тепло. Именно поэтому важно скорее сменить одежду и высушить волосы.

Кроме того, нужно согреть организм. После промокания стоит обязательно выпить что-то теплое, например чай. Об этом напоминают “Вести Подмосковья”.

“Такое удовольствие – побегать под летним дождем. Дети, например, это обожают. После этого главное – быстро вытереться и зайти в тепло, тогда никто не заболеет”, – говорит Алексей Хухрев.