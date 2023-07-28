 

Как не заболеть после летнего дождя

28.07.2023, 5:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что сами по себе летние дожди не опасны для здоровья. По его словам, теплая вода не несет угрозы для здоровья человека, однако есть ряд факторов, которые в итоге могут привести к простуде. Например, если вы промокли и зашли в помещение с кондиционером или после дождя подул холодный ветер.

Специалист отметил, что да, в случае резкого охлаждения заболеть как раз и можно. Важно после дождя сделать так, чтобы вода не стала быстро испаряться с поверхности кожи, забирая с собой тепло. Именно поэтому важно скорее сменить одежду и высушить волосы.

Кроме того, нужно согреть организм. После промокания стоит обязательно выпить что-то теплое, например чай. Об этом напоминают “Вести Подмосковья”.

“Такое удовольствие – побегать под летним дождем. Дети, например, это обожают. После этого главное – быстро вытереться и зайти в тепло, тогда никто не заболеет”, – говорит Алексей Хухрев.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Оставила и уехала: что творится в квартире Орбакайте на Тверской

29.07 / Как быстро помыть жалюзи?

29.07 / Какие тренды в пластике повторяются из года в год?

29.07 / Bloomberg – не все члены БРИКС поддерживают идею о расширении блока

28.07 / Благоустройство Воробьевской набережной выполнено на 80%

28.07 / “Никакой зарплаты не хватит”: Барановская вышла на связь из отпуска

28.07 / “Доброе место”: москвичей приглашают присоединиться к волонтерскому движению

28.07 / Как любить маму: верблюжонок Персик показывает на видео

28.07 / Под Москвой на рабочем месте умер молодой слесарь

28.07 / Ким Чен Ын показал на параде Шойгу новейшие разведывательные и ударные беспилотники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика