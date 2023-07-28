Мнение: Откуда есть пошла святая вера на Руси



Москва – златые купола

Страшные вещи прочтешь иной раз в просветительских тг-каналах!

“СССРФ всегда исторически подстраивается под стандарты своих главных партнёров. Так, в 1942-43 годах это было восстановление РПЦ по требованию США. В патриотических кругах до сих пор принято думать, что это был некий «поворот Сталина к русскому народу». Но нет, исторические документы показывают, что это было требование Рузвельта. Он объяснял Сталину, что Конгресс может приостановить ленд-лиз за угнетение церкви в СССР” (Павел Пряников).

Мда. Даже вера православная утвердилась на Руси по требованию Конгресса США! Иначе бы никак – самому-то русскому народу, естественно, было плевать, будет у него РПЦ или уже ну ее нафиг. Американцы порадели.

И поступили, надо сказать, с присущим им хамством. Буквально вынудили тов. Сталина! Раком поставили! Ему ж некуда было деваться, без ленд-лиза однозначно был бы каюк, причем быстро (положение примерно как сейчас у Зеленского). Пришлось возрождать попов.

Так-то, понятно, большевикам попы были нужны, как рыбе зонтик – они ведь до этого в 1937-38 гг. перестреляли практически всю верхушку РПЦ, сотни митрополитов, епископов и архиепископов пустили под нож, снесли или “перепрофилировали” под 90% церквей, в общем, почти уже переформатировали СССР под собственную религию (с Мавзолеем и вечно живым Лениным) – и тут на тебе. Пришлось все откручивать назад. И даже не столько из-за Рузвельта, сколько из-за Гитлера: не напала бы Германия – не пришлось бы перед Рузвельтом прогибаться, назад православие вводить.