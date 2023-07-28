 

Рупор кремлевской пропаганды: Заехал в Москву

28.07.2023, 3:11, Разное
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Ненадолго по делам заехал в Москву.
Встретился сегодня с Катей Корниенко. Обсудили дальнейшие гуманитарные проекты (работа цехов по производству военной экипировки и FPV дронов продолжается в нарастающем режиме – объем швейной продукции увеличивается, цех БЛПА вышел на плановые 1000 PFV в месяц – за лето получится 3000 штук). Объемы поставок на Запорожское направление сейчас весьма существенные. Объемы поставок по линии "КатяВаляДНР" в целом сейчас идут большие.

Также встретился с Владимиром Орловым из "МОО Вече". Скоро можно ждать запуска альфа-версии новой системы коммуникационной системы управления на поле боя, а также результатов тестов большого многороторного беспилотника (для корректировки огня САУ и РСЗО). В тестовом режиме запущен магазин военной продукции, выручка пойдет на разработку и производство беспилотников-коорректировщиков батальоного уровня. Часть комплектующих – китайские товарищи, часть – отечественное.

Из общения, что сейчас наиболее остро нужно на фронте:

1. Системы связи с шифрованием 256 + системы волновой связи. Радиостанции уровня Азарт, Гранит + китайские аналоги.
2. Квадрокоптеры с прошивкой и хорошей камерой до 4-5 километров для корректировки огня артиллерии, РСЗО и разведки местности (Mavic 3T и выше вплоть до Pro версии  + новые Autel)
3. FPV-дроны с отказаустойчивостью выше 80%. Объемы их производства нарастают, но необходимо наращивать качество дронов + готовить операторов.
4. Хорошие тепловизоры и приборы ночного видения. Дешевые охотничьи такой себе вариант, слишком быстро выходят из строя.
5. Надежный автотранспорт среднего ценового сегмента. Слишком дорогие автомобили нерентабельны.

PS. Да и в целом, было приятно пообщаться сегодня с людьми, с которыми работал еще в 2014 году (время летит, капец).
PS2. Всем читателям, кто помогал и помогает фронту по линии Кати и Володи, спасибо.

Источник: Colonel Cassad


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