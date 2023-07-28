Психолог рассказала о способе вызвать у ребенка интерес к чтению

Заставить ребенка читать в летний период — задача не из легких. Психолог Ирина Гришина рассказала, как простимулировать школьника.

По словам эксперта, нужно, чтобы у ребенка появилась мотивация. Для этого необходимо исключить отвлекающие факторы. Например, можно увезти подростка в деревню или домик в лесу — в те места, где нет интернета. Тогда книга станет отличным развлечением на досуге.