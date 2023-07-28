Рупор кремлевской пропаганды: Шойгу в КНДР
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В рамках государственного визита в КНДР, Шойгу встретился с Ким Чен Ыном.
Обсуждали, в том числе военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР.
После переговоров, Ким Чен Ын провел для Шойгу экскурсию по выставке передовых достижений северо-корейской оборонки, где в числе прочего засветились клоны американских беспилотников, включая некий клоун "Глобал Хоука".
После выставки пошли на концерт посвященный 70-й годовщине завершения Корейской войны.
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Источник: Colonel Cassad
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