Рупор кремлевской пропаганды: Шойгу в КНДР

В рамках государственного визита в КНДР, Шойгу встретился с Ким Чен Ыном.

Обсуждали, в том числе военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР.

После переговоров, Ким Чен Ын провел для Шойгу экскурсию по выставке передовых достижений северо-корейской оборонки, где в числе прочего засветились клоны американских беспилотников, включая некий клоун "Глобал Хоука".

После выставки пошли на концерт посвященный 70-й годовщине завершения Корейской войны.

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