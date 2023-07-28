 

Врач-диетолог: при покупке еды с рук есть риск отравления

28.07.2023, 1:00, Новости дня
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Покупка еды с рук грозит риском отравиться. Такое заявление сделал врач-диетолог Александр Ноев.

Причина кроется в том, что уличные торговцы не соблюдают правила гигиены и размещают ящики с продуктами прямо на земле. Из-за неправильного хранения пищи появляются различные бактерии, фруктовые мухи и плесень, передает “Москва 24”. Пот употреблении таких продуктов может появиться боль в животе, диарея и отравление.


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