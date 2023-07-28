Как подобрать окрашивание для редеющих волос: цвета, скрывающие проблему, и оттенки, которых надо избегать

У многих женщин с возрастом волосы становятся тоньше. Чтобы справиться с этой проблемой, они используют аптечные средства, бабушкины рецепты, маски и шампуни, но результат всегда носит временный характер. Может стоит дать волосам отдохнуть от окрашивания? На самом деле это не выход. По словам парикмахеров, на самом деле некоторые краски для волос как раз улучшают текстуру истонченных волос и могут даже сделать их более густыми и объемными. В сегодняшней статье мы более подробно расскажем, какие техники окрашивания и цвета подходят для редеющих волос, а каких оттенков лучше избегать.

Многоцветный балаяж

Как правило, когда волосы окрашены в один оттенок, ухаживать за ними становится сложнее. И если у вас постоянно нет времени на визиты к парикмахеру, например, раз в три недели, окрашенные волосы начинают выглядеть неопрятно. Еще хуже ситуация обычно обстоит с истонченными волосами. Как раз в этих случаях на помощь приходит техника многоцветного балаяжа.

Многоцветный балаяж — это отличный вариант окрашивания для истонченных волос, который хорошо сочетается с естественным оттенком, придавая локонам более объемный и одновременно здоровый вид. Кроме того, эта техника окрашивания очень омолаживает женщин старше 50.

Нейтральный блонд

Блонд — очень красивый цвет волос сам по себе, и его можно носить в любом возрасте. К счастью, нейтральный блонд также идеально подходит для истонченных волос, особенно если у вас светлая белая кожа. Это очень хороший выбор для маскировки неровного черепа и тонких от природы волос.

Теневые корни

Если вам за 40, 50, 60 или даже 70 лет или ваши волосы стали тоньше после менопаузы, подумайте о том, чтобы выбрать технику теневых корней. Чем она так хороша? Данная техника окрашивания на самом деле очень проста. Корни остаются в родном или естественном цвете, при этом отсутствует четкая граница между натуральными волосами и искусственным окрашиванием. Она буквально растушевывается и становится невидимой. Такое окрашивание сегодня находится на пике популярности, результат получается действительно красивый, а уход еще проще, так как волосы отрастают незаметно. Сами локоны, с другой стороны, выглядят более густыми и объемными.

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Шоколадные оттенки

По словам парикмахеров, темные цвета (но не слишком экстремальные) всегда лучше всего подходят для тонких, поврежденных волос. Если вы еще не определились и ищете краску для редеющих волос, выбирайте темный шоколад. Этот оттенок очень моден в 2023 году и создает элегантный и утонченный образ. Кроме того, он прекрасно сочетается со всеми без исключения цветами кожи.

Каштановые волосы

Каштановый цвет волос существует в нескольких оттенках, которые могут быть более или менее светлыми или темными. Но почему этот вариант хорош для тех, у кого редеющие или истонченные волосы? Будучи таким богатым и интенсивным оттенком, он создает иллюзию большей глубины волос, превращая недостаток в достоинство. Выберите коричневый оттенок у корней и темно-красный оттенок по всей оставшейся длине. А чтобы еще больше усилить эффект этого цвета, сочетайте его с красивыми локонами, создающими объем в волосах, или сделайте современную короткую стрижку.

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Дымчато-серый для женщин после 50 и 60

Хотя это может показаться немного удивительным, но дымчато-серый — отличный цвет для истонченных и тонких волос, особенно если вам за 50 или 60. Пепельные или платиновые волосы сегодня находятся на пике популярности в мире парикмахерского искусства, и они хорошо сочетаются со всеми оттенками кожи и текстурами волос. Этот цвет создает очень сильную иллюзию густых, объемных волос, и его легко поддерживать, если у вас уже есть натуральные седые пряди.

Каких оттенков лучше избегать

Так же, как есть один идеальный цвет для редеющих волос, есть и те, которых следует избегать любой ценой. Прежде всего, речь идет о:

Слишком темной или черной краске для волос. Эти цвета обычно слишком яркие, из-за чего волосы кажутся еще тоньше, а все неровности черепа хорошо заметны. Цвета, очень близкие к оттенку вашей кожи. Они не создают абсолютно никакого контраста между вашими волосами и вашим лицом. Кроме того, волосы в этом случае не выглядят объемными.

Также не стоит выбирать один цвет на все волосы. Если вы хотите придать своим локонам больше объема и красоты, сделайте мелирование, балаяж или теневое окрашивание у корней.