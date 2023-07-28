Колебания веса могут быть изматывающими: как создать гардероб, который будет подходить вам, независимо от изменений в фигуре

Совершенно нормально испытывать колебания веса на протяжении всей жизни. Изменения в массе тела могут быть связаны с вашими гормонами, особенностями питания и уровнем физической нагрузки.

Вполне нормально набирать и скидывать до 2 кг в день. Скорее всего, это вес воды, а не фактическое увеличение веса. Поэтому вам не нужно беспокоиться о нескольких лишних килограммах. С другой стороны, также может быть нормальным терять вес иногда из-за стресса или смены режима тренировок.

Если вы теряете или набираете слишком много за короткий промежуток времени, это может быть признаком более серьезных проблем со здоровьем. И без помощи врача в этой ситуации уже не обойтись.

Тем не менее, даже если вы просто испытываете регулярные колебания веса, это все равно может сказаться на вашем самочувствии. Кроме того, становится все труднее подобрать одежду, вы чувствуете себя подавленным, когда заглядываете в свой шкаф. В сегодняшней статье приведены несколько советов по выбору одежды, которые сделают вашу фигуру стройнее при любом весе.

Проведите ревизию гардероба

Если вы совершенно не уверены в том, что подходит вам и соответствует вашему стилю в нынешнем гардеробе, пришло время провести капитальную ревизию. Сделайте три стопки: оставить, перешить и подарить/отдать.

В первую стопку должны попасть вещи, в которых вы чувствуете себя хорошо. Они подойдут при колебаниях веса (например, вещи из эластичных тканей, свободные платья, струящиеся топы и т. д.). Некоторую одежду придется перешить или чуть изменить (платье выглядело бы лучше, если бы оно было немного короче, или брюки, которые вы уже не носите, но стали бы, если их перешить). Наконец, либо продайте, либо пожертвуйте вещи, которые совершенно не нужны. Это могут быть предметы одежды, в которых вы чувствуете себя некомфортно, или вещи, которые не подходят вам по размеру.

Такая ревизия может вызывать у нас много эмоций. Поэтому не делайте все сразу. Вместо этого просмотрите свой шкаф раздел за разделом. Например, в один день займитесь брюками, а на следующий — топами.

Какая одежда вам подходит

Все теряют и набирают вес в разных местах тела. Поэтому вы должны знать модели, которые вам идеально подходят. Например, если вы склонны набирать вес в области живота, покупайте брюки и юбки с резинкой на талии и платья с эластичными поясами. Прелесть последних состоит в том, что они подходят вам, независимо от того, худеете вы или набираете вес, что делает их по-настоящему универсальным дополнением гардероба.

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Это не значит, что вы должны покупать вещи только с эластичным поясом или со свободной посадкой. Тем не менее, если вы склонны к полноте в области бедер, свободные и струящиеся брюки будут хорошо сидеть, даже если вы наберете вес в этой области. И наоборот, очень узкие брюки могут не подойти, если изменения в фигуре преследуют вас постоянно.

Если вы стесняетесь прибавки в весе, подумайте о том, чтобы акцентировать внимание на другой области. Вы можете купить рубашку, которая будет более узкой сверху и свободной снизу, чтобы подчеркнуть грудь, не привлекая внимания к животу. Платье, зауженное в талии, но свободное в других местах, будет скользить по всем областям, которые вы не хотите подчеркивать.

Вернитесь к базе

Еще один полезный совет, когда ваш вес колеблется, заключается в том, чтобы покупать базовую одежду. Независимо от вашего размера, универсальные вещи, такие как майки и футболки, — это классика. Если ваш вес колеблется довольно сильно, вы можете купить два предмета гардероба, которые вы носите часто: один в размере, который вы носите чаще всего, а другой в размере, который вы обычно носите во время колебания веса. Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, что вам подойдет, потому что вы знаете, что у вас есть по крайней мере одна вещь, которую можно сочетать с другими предметами гардероба в вашем шкафу.

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Когда дело доходит до базовых вещей, таких как джинсы, это может показаться немного сложнее, поскольку большинство моделей не имеют эластичного пояса. Вместо этого отдайте предпочтение брюкам с кулиской.

Выбирайте определенные силуэты

Помимо базовых вещей есть несколько предметов гардероба, которые могут скрыть любые колебания веса, если вы чувствуете себя менее уверенно.

Одна из вещей, которая обязательно должна быть, — это платье с запахом. Оно отлично прикрывает зону живота, поэтому будет для вас идеальным, если вы склонны набирать вес в этой области и хотите скрыть его. Платье-футляр будет действовать аналогичным образом. В целом платья — лучший выбор при колебаниях веса.

То же самое касается юбок. Струящиеся юбки миди и макси могут стать отличной основой для шикарных нарядов. Носите их со свитером в холодную погоду и с майкой или футболкой – в ​​теплую.

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Аксессуары – ваши лучшие друзья

Времена, когда вы можете носить только небольшую часть своего гардероба, могут быть трудными. Чтобы разнообразить образ и не чувствовать, что вы снова и снова повторяете один и тот же наряд, используйте аксессуары. Также нужно сменить обувь. Одно платье будет совершенно по-разному смотреться с ботинками, каблуками и кроссовками. Ремни – еще одни ключевой аксессуар. Они могут выгодно сочетаться с платьем, юбкой или брюками, подчеркивая достоинства вашей фигуры.

Кроме того, проявите творческий подход с более крупными предметами, такими как сумки. Сумка через плечо может помочь скрыть часть вашего тела, где вы чувствуете себя неуверенно, тогда как большая сумка полностью изменит атмосферу вашего наряда. Модные аксессуары для волос, такие как повязка на голову или заколки для волос, также могут полностью изменить образ, который вы носили раньше.

Колебания веса могут быть неприятными, но приведенные выше советы помогут вам выглядеть и чувствовать себя хорошо в любое время.