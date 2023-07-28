С 29 июля Волжский мост перекроют на четыре дня. Маршруты и расписание общественного транспорта

В Рыбинске готовятся к очередному полному перекрытию моста через Волгу.

Оно продлится с 00:05 29 июля до 05:00 2 августа. На этот период вводятся временные меры в отношении маршрутов и расписания движения транспорта, как и при первом перекрытии в июне. Для пешеходов мост будут открыт.

Во время перекрытия движения подрядная организация «ЕКС» продолжит монолитные работы на следующих пролетных строениях моста одновременно с левого и правого берега. Забетонировать предстоит еще по 80 метров с каждой стороны.

В настоящее время идут активные подготовительные работы по линии строительства и организационным мероприятиям. Для жителей левобережья будет действовать бесплатная охраняемая парковка в районе автозаправки на Арефинском тракте. Автобусное движение по Заволжью и Слипу до моста будет организовано с минимальным интервалами. Троллейбусы в течение четырех дней будут следовать с улицы Горького на Крестовую через Соборную площадь.

На указанный период времени изменяются схемы и расписания движения муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок:

– маршрут №5 будет начинать работу от остановочного пункта «ГЭС-14» и проследует по маршруту до конечного остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации) в обратную сторону этим же маршрутом;

– маршруты (кольцевые) №№ 8, 11, 19, 20 будут начинать и заканчивать движение на остановочном пункте «Почта» (ул. Коллективизации);

– маршрут №8т будет работать 2 автобусами по левобережной части с отправлением от остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации) и 6 автобусами от начального на маршруте остановочного пункта «Троллейбусный парк» до конечного остановочного пункта «Соборная площадь»;

– маршрут №29 будут начинать работу от остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации) конечный остановочный пункт на маршрутах не изменяется;

– маршрут №18 будет осуществлять движение до конечного остановочного пункта на маршруте – «Соборная площадь».

Сохраняется пешеходное движение по мосту, а также движение велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

Расписание движения муниципальных автобусных маршрутов на период закрытия движения через мост:

№ 8-т (правобережная часть)

Рабочие дни:

Отправление от троллейбусного парка:

6:20, 6:40, 6:55, 7:20, 7:40, 7:55, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:55, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 9:55,10:10, 10:30, 10:40, 11:05, 11:20, 11:30, 11:50, 12:05, 12:20, 12:40, 12:50, 13:05, 13:20, 13:40, 13:50, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:30, 15:40, 16:05, 16:20, 16:30, 16:50, 17:05, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:05, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:05, 19:30, 19:45, 20:00.

Отправление от Соборной площади:

6:50, 7:10, 7:25, 7:50, 8:10, 8:25, 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:25, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:25, 10:40, 11:00, 11:10, 11:35, 11:50, 12:00, 12:20, 12:35, 12:50, 13:10, 13:20, 13:35, 13:50, 14:10, 14:20, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 16:00, 16:10, 16:35, 16:50, 17:00, 17:20, 17:35, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:35, 18:50, 19:00, 19:10, 19:20, 19:35, 20:00, 20:15, 20:30.

Выходные дни:

Отправление от троллейбусного парка:

6:20, 6:40, 7:20, 7:40, 8:10, 8:20, 8:40, 9:10, 9:20, 9:40, 10:10, 10:40, 11:05, 11:20, 12:05, 12:20, 12:40, 13:05, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:40, 16:05, 16:20, 17:05, 17:20, 17:40, 18:05, 18:20, 18:40, 19:05, 19:45, 20:00

Отправление от Соборной площади:

6:50, 7:10, 7:50, 8:10, 8:40, 8:50, 9:10, 9:40, 9:50, 10:10, 10:40, 11:10, 11:35, 11:50, 12:35, 12:50, 13:10, 13:35, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 16:10, 16:35, 16:50, 17:35, 17:50, 18:10, 18:35, 18:50, 19:10, 19:35, 20:15, 20:30

8-т (левобережная часть)

Рабочие дни:

Отправление от Почты

6:45, 6:55, 7:05, 7:15, 7:25, 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55, 9:05, 9:15, 9:25, 9:35, 9:45, 9:55, 10:05, 10:25, 10:45, 10:55, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50,14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55, 19:10, 19:30, 20:00

Отправление от Слипа

6:30, 6:40, 6:50, 7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:40, 11:00, 11:10, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00, 19:10, 19:25, 19:45, 20:15

Выходные дни:

Отправление от Почты

7:25, 7:40, 7:55, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:40, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:35, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50

Отправление от Слипа

7:10, 7:25, 7:40, 7:55, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:50, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50

№ 8 (кольцевой, левобережье – 2)

отправление от остановки «Почта»

5:55, 6:20, 6:45, 7:10, 7:35, 8:00, 8:25, 8:50, 10:15, 10:40, 11:05, 11:30, 11:55,12:20, 12:45, 13:10, 13:35, 14:00, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 18:40, 19:05, 19:30, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22-10

№ 11 (кольцевой, левобережье -2)

отправление от остановки «Почта»

6:07, 6:32, 6:57, 7:22, 7:47, 8:12, 8:37, 9:02, 9:27, 9:52, 10:27, 12:07, 12:32, 12:57, 13:22, 13:47, 14:12, 14:37, 15:02, 15:27, 16:47, 17:12, 17:37, 18:02, 18:27

№ 19 (кольцевой, левобережье – 1)

отправление от остановки «Почта»

5:50,6:10, 6:30, 6:50, 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:10

№ 20 (кольцевой, левобережье – 1)

отправление от остановки «Почта»

7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40

№ 29 (левобережье)

отправление от остановки «Почта»

6:50, 7:30, 8:05, 9:35, 10:05, 10:50, 11:20, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 16:55, 17:30, 18:10, 18-50

Отправление остановки «Сады «Дружба»

7:05, 7:45, 8:20, 9:50, 10:20, 11:05, 11:45, 14:55, 15:25, 15:55, 16:35, 17:10, 17:45, 18:25, 19:05

№5

отправление от остановки «Почта»

6:30, 7:30, 9:40, 11:00, 15:35, 17:00; 17:45, 19:20

отправление от ГЭС-14

6:00, 7:00, 9:10, 10:30, 15:05, 16:30, 17:15, 18-50.

Кроме того, изменяются схемы и расписание движения межмуниципальных автобусных маршрутов:

На маршрутах

№ 109 «Рыбинск (Ж/д вокзал) — Гаврилово»,

№ 150 «Рыбинск — Милюшино»,

№ 152 «Рыбинск — Арефино»,

№ 156 «Рыбинск — Шашково»,

№ 160 «Рыбинск — Тутаев (левый берег)»

Начальный пункт переносится на остановочный пункт «Почта», расположенный в районе дома № 26 по улице Рыбинской. Движение по маршрутам № 109, 156 и 160 на изменяемом участке организуется в прямом направлении по улице Рыбинской, в обратном по улице Сакко и Ванцетти, улице Правды. Движение по маршрутам № 150 и 152 организуется в обоих направлениях по улице Коллективизации.

Маршруты № 505 «Рыбинск — Пошехонье» и 506 «Пошехонье — Ярославль (через Рыбинск)» на участке между остановочными пунктами «Рыбинск КДП» и «7-й километр» в обоих направлениях следуют с объездом по улице Пушкина, улице Плеханова, улице Фурманова, проспекту Революции, улице Черепанова, улице Ворошилова, улице Глебовской, улице Бабушкина, Переборскому тракту, дамбе шлюз, улице Целинной, Шекснинскому шоссе, дамбе ГЭС. Плановое расписание движения не изменяется.

Расписание движения межмуниципальных автобусных маршрутов на период закрытия движения через мост:

№109 «Рыбинск — Гаврилово»

Отправления от ОП «Рыбинск (Почта)» в 06:20, 07:45, 09:00, 11:05, 12:20, 14:00, 15:15, 17:25, 18:40 (заезд в п.Майский), 20:05.

№150 «Рыбинск — Милюшино»

Отправления от ОП «Рыбинск (Почта)» в 05:25, 07:35, 16:00, 18:15 (воскресенье).

№ 152 «Рыбинск — Арефино»

Отправления от ОП «Рыбинск (Почта)» в 05:35, 09:10, 11:45, 14:55, 18:15.

№156 «Рыбинск — Шашково»

Отправления от ОП «Рыбинск (Почта)» в 05:55 (будни), 10:50, 13:50, 16:30.

№160 «Рыбинск — Тутаев»

Отправления от ОП «Рыбинск (Почта)» в 06:45, 09:20, 15:20, 17:30.

Также, на время полного перекрытия моста троллейбусы изменят маршруты:

29, 30, 31 июля и 1 августа изменится схема движения троллейбусов. Для удобства пассажиров маршруты пройдут через Соборную площадь, улицу Крестовую, далее по своим маршрутам. Со 2 августа возвращается прежняя схема.

С 29 июля по 2 августа Волжский мост будет полностью закрыт для движения транспортных средств. На этот период маршруты общественного транспорта организованы так, чтобы, перейдя через мост пешком, горожане могли максимально удобно пересесть на транспорт для дальнейшего передвижения.