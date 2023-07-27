Загар может спровоцировать дефицит витамина D
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Загар может спровоцировать дефицит витамина D в организме. Об этом сообщил врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов.
Эксперт объяснил, что загоревшая кожа плохо пропускает ультрафиолет. Перед тем, как идти загорать, необходимо наполнить организм витамином D. Его следует принимать вместе с витамином К2, отмечает “Общественная служба новостей”.
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