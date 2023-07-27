 

Почему быть иногда опасно быть оптимистом: отвечает психолог

27.07.2023, 23:40, Новости дня
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Психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко рассказала, что часто люди, склонные к оптимизму, не совсем адекватно оценивают себя и риски. Плюс ко всему, они могут переоценить свои силы, что в итоге приведет к не самым хорошим последствиям.

Оптимизм – одна из ловушек нашего мозга. Сосредоточенность исключительно на хорошем лишь создает видимость контроля, ведь нам просто приятно думать, что “все будет хорошо”. Это не позволяет трезво оценивать ситуацию и учитывать возможные негативные последствия.

Чтобы избежать сдвига в позитивную сторону, важно учиться на своих ошибках. Например, если вы понимаете, что ожидания снова и снова не оправдываются, стоит попробовать по-другому оценивать ситуацию, смотреть на нее более здраво.

“Не нужно думать, что вам не грозить рак, но можно сказать себе, что шансы на это не велики. Ведь вы ведете здоровый образ жизни, у вас хорошая наследственность, вы регулярно проверяетесь. В этом случае оптимизм вполне уместен”, – цитирует Карину Мироненко интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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