Нож из спины вынули, «Глок» вернули

Спустя месяц после мятежа «Вагнера» за погибших и раненых никто не ответил.

Прошел месяц после мятежа вагнеровцев. Уголовное дело прекращено, ЧВК перемещается в Беларусь, славословившие ее «военкоры» по команде разлюбили Пригожина, а пропаганда взялась за разоблачения самого низкого — постельного — толка. Чекисты и полицейские от греха подальше точечно напомнили радикальному националистическому крылу, что его деятельность должна быть сугубо управляемой, а всякого рода эксцессы исполнителей наказуемы, и для этого арестовали яростного критика пригожинцев Стрелкова-Гиркина.

Вся эта активность происходит в плоскости политической, что же до вполне осязаемых и даже материальных результатов мятежа — произошедшее практически никаких последствий не возымело.

Месяц назад мы поставили десяток вопросов о ходе и последствиях восстания. Сейчас ответы на них очевидны.

Сколько жертв понесли российская армия и силовые структуры при попытках помешать продвижению ЧВК «Вагнер» вглубь страны?

Возбуждены ли уголовные дела по факту гибели военнослужащих?

Сколько и какая техника ВС РФ или иных силовых структур уничтожена или повреждена в ходе «самозащиты» «Вагнера» (именно так называет действия ЧВК пресс-служба ее владельца)?

Власти Ивановской области подтвердили гибель во время мятежа экипажа самолета — пункта управления Ил-22. Сотрудница Первого канала Ирина Куксенкова в своем телеграм-канале заявила, что на борту будто бы было 10 человек, что якобы самолет был сбит пригожинцами случайно, так как «дурак-пэвэошник в колонне все взлетающее сбивал».

Она же сообщила, что хозяин ЧВК якобы согласился выплатить семьям погибших по 50 млн рублей.

Также во время мятежа ВВС РФ потеряла не менее шести вертолетов с экипажами (не менее 13 человек).

По данным исследовательского проекта Oryx, вагнеровцы также якобы захватили автомобиль КамАЗ-435029 «Патруль-А» и бронеавтомобиль «Тигр-М». Официальных подтверждений не было.

Владимир Путин, выступая перед военными, заявил:

«Погибли наши боевые товарищи. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг».

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов говорит прямо противоположное:

«Они [вагнеровцы] никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого — ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих ЮВО, ни у правоохранительных органов».

Об уголовных делах по факту гибели военнослужащих ничего не известно.

Имеются ли погибшие или пострадавшие среди гражданского населения?

Возбуждены ли уголовные дела?

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ущерб, нанесенный местным жителям во время мятежа, в своем телеграм-канале обрисовал так:

«Это чуть более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили. <…> Также легкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребенок. Им выплатим по 100 тысяч рублей».

Глава Павловского района Воронежской области Максим Янцов заявил, что в селе Елизаветовка пострадало 19 домовладений «в результате перестрелки, которая произошла 24 июня, когда по району проходила колонна ЧВК «Вагнер». И пообещал владельцам компенсации.

Люди пострадали при следующих обстоятельствах. Вечером 24 июня, в 19.16, на трассе между селом Анна и Борисоглебском Воронежской области три машины попали под авиаудар. 31-летний водитель Олег Долгов — житель поселка Анна — рассказывал журналистам: «Услышал свист, не придал этому значения, и через секунду слева упали несколько бомб. Стекла вылетели. Порезало лицо мне, супруге, ребенка ранило». Также ряд каналов опубликовал видео попадания ракеты в фуру; сообщалось, что в ней якобы находились гражданские лица и что дело происходило на трассе «Дон». Официальные власти это не комментировали.

Достоверно известно: вагрнеровцы шли, смешиваясь с гражданскими машинами, а также сами использовали фуры с логотипами торговых сетей

(выкупленные у компаний, как подтверждают владельцы ритейлеров), так что ситуация выглядит правдоподобно.

Уголовные дела по фактам сознательного или ошибочного нанесения ударов по гражданским той или другой стороной не возбуждены. Пределы допустимой «самообороны», как Пригожин назвал действия «Вагнера», особенно видны на фоне реальных сроков за бросок пластикового стаканчика в сторону полицейского или укол шариковой ручкой.

Повреждены ли в ходе продвижения марша или попыток остановить его какие-либо инфраструктурные объекты?

Будет ли взыскана с участников похода компенсация за ремонт поврежденного дорожного полотна и сверхурочные сотрудникам силовых структур, как это делалось после подавления акций оппозиции?

В Ростове-на-Дону техника мятежников повредила 10 тыс. кв. м дорожного полотна, больше всего пострадал Буденновский проспект. Мэр города Алексей Логвиненко это подтвердил. Стоимость работ неизвестна, но, по подсчетам журналистов, составит не менее 10 млн рублей. Работы оплатит бюджет.

В Липецкой области во время марш-броска вагнеровцев перекопали автомагистрали. Власти планируют заасфальтировать дороги заново, сколько на это уйдет средств — неизвестно.

Почему колонны ЧВК беспрепятственно пошли через целый ряд регионов (например, Липецкую и Ростовскую области) и не были остановлены?

Задержаны ли офицеры штаба Южного военного округа за то, что сложили оружие?

Ответа на эти вопросы нет, как нет и информации об уголовных делах. Ряд отставок в армейском руководстве и полное исчезновение из публичного поля генерала Суровикина косвенно свидетельствуют о том, что как бы нежно мятежники ни обращались с пограничниками и офицерами штаба ЮВО, что-то в этом, весьма возможно, договорном матче пошло не так.

Сохранит ли Пригожин контроль над ЧВК, а Уткин — пост командира?

Останется ли у ЧВК тяжелая техника и авиация?

Их сохранили. А командиры ЧВК даже были приняты президентом в Кремле через пять дней после мятежа. Техника и боезапас, о передаче которых в Минобороны рапортовала пропаганда, — это техника и боезапас, предоставленные ЧВК военным ведомством на время нахождения пригожинцам на передовой. Все свое они увозят в Беларусь. Согласно опубликованным на днях спутниковым снимкам, в лагере ЧВК «Вагнер» под Осиповичами уже много техники.

Что до изъятого при обыске в офисе «Конкорда», миллиарды кэша уже возвращены — это выплаты раненым и семьям погибших. Наградной «Глок» — тоже, лично в руки Пригожину. Об иных предметах, фигурировавших на опубликованных пропагандистами записях, умалчивается.

Будет ли в связи с лояльным отношением государства к критике г-ном Пригожиным ВС РФ пересмотрена правоприменительная практика по статьям о дискредитации армии и фейках или отношение к уличным протестам?

Ответ — в трех июльских примерах. В Курске суд оштрафовал на 30 тысяч рублей многодетную мать за «дискредитацию» армии. Поводом для составления протокола стал одиночный пикет, который так и не состоялся, так как на месте женщину сразу задержали силовики.

Главного редактора уральской «Ревды-Инфо» Валентину Пермякову оштрафовали на 30 тыс. рублей за запись о российских войсках.

В Свердловской области на ту же сумму оштрафовали сельскую учительницу — донос написали родители учеников, гражданка не признала себя виновной.

Кстати, подпадает ли под понятие дискредитации критика пригожинцев за мятеж? Чтобы вывести ее из-под наказания, депутаты от «Новых людей» внесли соответствующий законопроект. Однако Верховный суд дал на него отрицательный отзыв, указав, что ответственность и так наступает только за критику «законных» действий ЧВК. Что именно будут считать законным с учетом отсутствия наказаний за события 23–24 июня, видимо, остается на усмотрение правоприменителей.

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

—