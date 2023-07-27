 

Ковальчук рассказала о трудностях во время беременности: Невозможно пошевелиться и повернуться

27.07.2023, 22:20, Новости дня
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Обычно звездам российского шоубизнеса не удается скрыться от вездесущих журналистов, поэтому их жизнь перманентно находится буквально под прицелом камер. Юлия Ковальчук входит в число тех, кто успешно сохраняется приватность.

О том, что она стала мамой во второй раз, Юлия сообщила постфактум. Несмотря на то, что роды прошли легко, девять месяцев было не так просто.

По словам звезды, после 40 лет все переносится намного сложнее, особенно на девятом месяце. За это время экс-солистка певица набрала 14 килограммов, но уже почти все сбросила. Оставшиеся три килограмма экс-участница оставила на спорт.

Ковальчук призналась, что испытала сильный стресс и боль, которую неожиданно пришла к ней на седьмом месяце. “У меня воспалился седалищный нерв! Это ад, скажу я вам, невозможно повернуться и пошевелиться. Меня предупредили, что возможно это состояние продлится до самых родов, но меня этот ответ не устроил. Каждое утро я делала специальную зарядку и растяжку, и через две недели все пришло в норму. И вообще 15 минут утром я всегда посвящала разминке”, — цитируют ее журналисты.

Певица рассказала, что ее не было особых пристрастий по части еды во время беременности. Иногда Юлия позволяла себе бутерброд с маслом и сыром, но не пила жидкость после 19.00.


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