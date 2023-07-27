Шпионы сажают шпиона, который сдал шпиона

Бизнесмен Илья Сачков, осужденный за госизмену на 14 лет колонии, назвал этот приговор успехом американских спецслужб.



Вынесение приговора основателю и генеральному директору Group-IB Илье Сачкову. Илья Сачков (второй справа) на экране монитора во время трансляции заседания суда, 26 июля 2023 г. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) основателя и совладельца международной компании в сфере информационной безопасности Group-IB Илью Сачкова. Кроме того, осужденного обязали выплатить штраф в размере 500 000 рублей.

Еще 24 июня, когда гособвинение затребовало для обвиняемого 18 лет колонии, в Telegram-канале Сачкова появился комментарий бизнесмена, который с сентября 2021 года содержится в СИЗО «Лефортово»:

«Эта цифра не мешает мне с улыбкой, достоинством и четким холоднокровным профессионализмом делать, что должно. Я всю жизнь работаю с цифрами, числами, кодами, и ни одна из них меня в ступор не вводила. <…> Если будет обвинительный приговор, это будет одна из самых успешных операций американских спецслужб и очередной спланированный удар по российскому IT-сектору».

Сачков неслучайно упомянул спецслужбы США. За неделю до начала прений на процессе в Мосгорсуде бизнесмен обратился к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с заявлением о преступлении (есть в распоряжении редакции). В этом документе Сачков изложил версию, согласно которой он оказался в Лефортово якобы по оговору бывшего начальника 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ экс-полковника Сергея Михайлова, в феврале 2019 года осужденного на 22 года колонии строгого режима по ст. 275 УК за государственную измену.

Сачков напомнил Бастрыкину, что на судебном процессе по «делу Михайлова» и его подельников он был свидетелем обвинения и давал показания против офицера ФСБ.

По версии Сачкова, его уголовное дело — это месть за разоблачение Михайлова, организованная оставшимися на свободе друзьями бывшего полковника ФСБ, признанного судом шпионом.

Сачков назвал обвинение абсурдным. А обвинили его в том, что более 10 лет назад полковник ФСБ Михайлов передал Сачкову секретную информацию, которую Сачков якобы передал иностранцам.

Еще в сентябре 2021 года вскоре после ареста Ильи Сачкова я писал: «…сразу несколько наших источников вспомнили, что Сергей Михайлов и Илья Сачков дружили. Более того, именно Михайлов был первым силовиком, начавшим привлекать Group-IB «к работе на ФСБ», заказывая именно в этой коммерческой организации экспертизы по уголовным делам в IT-сфере, инициированным ЦИБ ФСБ».

Управление собственной безопасности ФСБ, занимавшееся оперативным сопровождением «дела Михайлова», конечно, тоже обратило внимание на дружбу Михайлова и Сачкова. Бизнесмен тоже находился в оперативной разработке УСБ. Но найти что-нибудь криминальное на него УСБ не смогло.

Более того, за несколько недель до оглашения приговора в отношении Сергея Михайлова, 6 февраля 2019 года, Илью Сачкова пригласили в Кремль на прием к главе государства в числе одного из шести победителей конкурса молодых предпринимателей. Основатель и генеральный директор Group-IB получил тогда премию в номинации «Инновационный прорыв».



Владимир Путин с лауреатами премии «Немалый бизнес–2019» — победителями открытого конкурса молодых предпринимателей. Илья Сачков — крайний справа. Фото: сайт «Президент России»

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