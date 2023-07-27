 

Мнение: Неоконченный поединок

27.07.2023, 21:55, Разное
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На чемпионате мира по фехтованию знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан одержала победу над россиянкой Анной Смирновой, выступающей в нейтральном статусе. После поединка россиянка хотела подойти к сопернице, поздравить с победой но Харлан выставила саблю вперед, преградив дорогу Смирновой, а затем покинула дорожку.

Согласно правил международной федерации фехтования (FIE), поединок не считается завершенным, пока спортсмены не пожмут друг другу руки.
В итоге Ольгу Харлан дисквалифицировали, засчитав ей поражение.

Удивительно, что минспорта Украины вообще запрещал украинским спортсменам выходить на поединки с россиянами. И этот запрет был снят только накануне поединка Харлан со Смирновой.

К слову, Ольга Харлан жестко критиковала этот запрет. В интервью Tribuna.com она говорила: «В нашем виде спорта россияне просто откровенно говорят, что мы просто не хотим, чтобы украинцы соревновались. Потому что мы знаем решение вашего минспорта и реагируем на него своей заявкой. В некоторых видах спорта, как это было по дзюдо, наши спортсмены не поехали на ЧМ, потому что там были допущены военнослужащие, первые номера мирового рейтинга. Тогда я вижу хоть какой-то смысл в этом бойкоте. Здесь я смысла не вижу ни одного. Едут 25-е номера российского рейтинга, они делают это намеренно».

В общем, FIE приняла правильное решение. Если во всех россиянах без исключения видишь врага, не надо ездить на чемпионаты мира….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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