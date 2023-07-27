Мнение: Шариковых в России меньшинство

Справедливость при капитализме обычно бывает за чужой счёт. Чистый, «несправедливый» капитализм работает в соответствии с известным советским плакатом: «как работал, так и заработал». Так как одни работают больше и лучше других, и так как на личные усилия накладывается масса других факторов, мы наблюдаем в результате несправедливость. Рублёв зарабатывает 200 тысяч рублей в месяц, а Модалин — 20 тысяч рублей в месяц, в 10 раз меньше.

Поборники социальной справедливости этим недовольны. Шариковы считают, что будет правильно, если разрыв будет поменьше: к примеру, если Модалин будет зарабатывать 80 тысяч, а Рублёв — 140 тысяч. Несложно заметить, что в этом сценарии «справедливость» достигается за чужой счёт — за счёт Рублёва, который свои 200 тысяч заработал честным трудом.

Ну, серьёзно, как ещё сократить зарплатный разрыв, если Рублёв делает десять деталей за смену, а Модалин — только одну деталь?

В жизни-то обычно так и бывает. Пример из моей профессиональной области: работу, которую квалифицированный бухгалтер сделает за один рабочий день, другой бухгалтер может делать 10 дней. Потому что менее яркий бухгалтер будет медленнее искать ошибки, использовать ручной труд вместо обработок со скриптами, выбирать неудобные пути извлечения данных и так далее. Аналогичным образом хороший программист пишет код в 10 раз быстрее и надёжнее, а хороший фрезеровщик вытачивает детали, соответственно, быстрее и без брака.

Зарплаты, впрочем, обычно отличаются меньше, чем в 10 раз. Бухгалтер-оператор уровня «бездумно вношу документы по жёсткой инструкции» будет получать, может быть, в три раза меньше хорошего главбуха. С программистами и фрезеровщиками — аналогично. А если какой-то программист и получает в 10 раз больше неопытного джуна, то уж будьте уверены, производительность их труда отличается уже не в 10 раз, а раз в 100.

Причина такого выравнивания зарплат в том, что зарплату устанавливает рынок, а рынок принимает в расчёт не только пользу, которую приносит сотрудник, но и другие факторы, перечислять которые было бы сейчас слишком долго. Кстати, у советской уравниловки, когда лодыри и трудяги получали почти одинаково, было иное обоснование: государство было монополистом, так что оно просто платило всем минималку. Зачем платить хорошему специалисту больше, если он всё равно никуда не денется — в бизнес не уйдёт, за границу не уедет. Мы с вами обсуждали это не далее как вчера (ссылка).

Так вот, поборники социальной справедливости полагают, что люди должны потреблять примерно одинаково, даже если приносят своей работой очень разную пользу обществу. Мы привыкли думать, будто шариковы ненавидят условного Абрамовича с его статусной яхтой, но нет — исследования показывают, что как раз Абрамович особой неприязни у них не вызывает, так как находится где-то далеко. Кого шариковы не любят по-настоящему, так это своего соседа Сидорова, который мозолит глаза своей обеспеченностью ежедневно, ибо живёт в том же подъезде или работает в том же отделе, что и его справедливый коллега. Про яхту Абрамовича кричат на каждом углу, потому что «отнять и поделить», применённое к миллиардеру с корнями из девяностых, выглядит более привлекательно, чем «отнять и поделить», приложенное к сварщику, сантехнику или программисту.

До последнего времени было принято считать, что русский народ состоит преимущественно из шариковых, так что с их душевной болью по чужим коровам надо бережно считаться. У нас есть даже две партии, «Справедливая Россия» и КПРФ, которые сидят исключительно на этой риторике — «работать не надо, надо просто отнять и по справедливости поделить».

Предполагалось, что всё вполне естественно — народ отравлен долгими десятилетиями власти коммунистов, так что между «заработать на свою корову» и «отравить корову соседа» по умолчанию выбирает второе. Предполагалось, что нужно подождать 40 лет, как Моисею, и, может быть, только после 2032 года общество начнёт потихоньку выздоравливать.

Однако, как верно указывает Кримсональтер, выяснилось, что мы все ошибались. Шариковы обладают удивительно громкими и пронзительными голосами, но при этом находятся в меньшинстве. Опросы показывают, что большая часть народа России хочет спокойно жить, получая достойную зарплату за ответственный труд. Желающие грабить винные магазины и раскулачивать «богатых» — в меньшинстве.

Цитирую из Ведомостей (ссылка):

Большинство россиян, когда их спрашивают о желаемом будущем, проявляют себя приверженцами «комфортной России» и «великой России». К таким выводам пришли в администрации президента (АП) при подготовке выборов 2024 г., рассказали три близких к АП источника «Ведомостей»…

…На 1-м месте идет группа лоялистов – таких 27%, это представители «комфортной России». Они видят Россию как благоустроенную и безопасную страну, рассказывают собеседники «Ведомостей».

Сопоставима по размеру группа «патриотов» (26%). Они выступают за «великую Россию»: в будущем она представляется им как «страна, которая вызывает чувство гордости».

У других типов желаемого будущего меньше сторонников. К примеру, 19% россиян, по данным АП, – это условные социалисты, сторонники «справедливой России».

Проще говоря, большая часть россиян хочет жить в сытой и благоустроенной капиталистической стране, вот как мы обсуждали в посте про Германию 1980-х, которую наша власть взяла сейчас в качестве ориентира (ссылка). Также многие хотят здорового величия типа русских танков в Варшаве или базы на Луне. Сюда же примыкают условные технократы, которым нужен сильный ИИ, заводы по производству нанометровых чипов, всякий прочий айти и биотех. Эти три здоровых группы составляют большинство — это та норма, на которую будет ориентироваться российское государство.

В меньшинстве остаются социалисты — их всего лишь 19%. В безнадёжном меньшинстве — западники, тяготеющие к риторике условного Дождя.

Как государство будет на эти данные реагировать — тема для отдельного разговора. Полагаю, закрытые опросы показывали нечто подобное и раньше, однако сейчас сошлись сразу все звёзды: трескучая оппозиция дискредитировала себя предательством, шариковы оказались в явном меньшинстве, а русский бизнес, напротив, отыграл свою задачу на 200%, идеально вытянув экономику России из санкционной ловушки в 2022 году. Вероятно, теперь политика будет меняться: государство развернётся лицом к бизнесу, который давно уже это заслужил, и повернётся спиной к социалистам, у которых, как выяснилось, кроме громкого голоса ничего нет.

Что касается нас с вами, то я предлагаю смотреть через эту призму и на бурление в соцсетях. Иногда кажется, будто коммунистов в блогах чуть ли каждый второй. Но нет, нормальных людей всё же большинство. Просто нормальные люди меньше пишут и комментируют, а коммунистам, напротив, активно помогают структуры, расположенные по другую сторону фронта, так как розжиг «классовой борьбы» — чуть ли не единственный оставшийся у них инструмент информационной войны.

Забавный штрих. Иногда я баню социалистов, когда те переходят на ругань или нарушают другие правила. Так вот: они обычно тут же снова появляются в комментариях, но… с аккаунтами, зарегистрированными давно, в 2011-2021 годах. Проще говоря, коммунистическую риторику продвигают в блогах профессионалы, обладающие готовой инфраструктурой для маскировки под реальных россиян.