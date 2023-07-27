Рупор кремлевской пропаганды: Возвращение “Яковлева”

Возвращение "Яковлева"

Авиастроительная корпорация «Иркут» получила название «Яковлев», сообщили в компании.

Отмечается, что решение было принято с учетом роста географии и компетенции компании в области гражданской авиации, передает РИА «Новости». Все корпоративные процедуры по переименованию завершатся в августе 2023 года. Теперь вся компания будет носить имя советского конструктора А. С. Яковлева.

По словам гендиректора «Ростеха», куда входит «Иркут», Сергея Чемезова, российское авиастроение проходит сейчас переломный этап. Цель – полностью оснастить российские авиакомпании отечественными судами. «До 2030 года предприятия ОАК должны поставить российским авиакомпаниям порядка 500 гражданских самолетов», – сообщил он.

Корпорация «Иркут» производит пассажирские самолеты SSJ100 и МС-21. ОКБ Яковлева с 2004 года является частью корпорации.

https://vz.ru/news/2023/7/26/1222930.html – цинк

Лучший способ почтить память великого конструктора, это конечно же не само переименование как таковое, а повышение выпуска профильной продукции и развитие перспективных разработок.

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