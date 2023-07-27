Сухость во рту не всегда связана с диабетом, заявил врач Алексей Калинчев

Среди симптомов сахарного диабета врачи часто упоминают сухость слизистых оболочек, включая сухость во рту. Такое изменение состояния организма у диабетиков обычно связывают с активной потерей жидкости, которая происходит в результате попыток организма избавиться от излишков сахара в крови. Тем не менее, врач Алексей Калинчев советует не спешить делать диагноз диабета исключительно на основе сухости во рту, так как это может быть следствием иных проблем со здоровьем.

«Не стоит сразу же ставить себе серьезный диагноз диабета только потому, что у вас ощущается сухость во рту», — поделился своим мнением медик в беседе с Pravda.ru.

Согласно словам доктора Калинчева, к сухости во рту могут привести такие факторы, как заложенность носа и недостаточное потребление жидкости в течение дня. Кроме того, данное состояние может возникать вследствие аллергического ринита, полиноса, или воспаления аденоидов, добавил специалист. Он подчеркнул, что в большинстве случаев жалобы на пересыхание ротовой полости связаны именно с указанными проблемами, а не с диабетом.

«Если смотреть на статистику, то людей, сталкивающихся с такими нарушениями, будет гораздо больше, чем тех, кто страдает от диабета», — пояснил Алексей Калинчев.