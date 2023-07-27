Роспотребнадзор раскрыл идеальное время для покупки арбузов

В Роспотребнадзоре рассказали о наилучшем времени для покупки арбузов. Такими периодами являются август и сентябрь. Дело в том, что в это время бахчевая продукция созревает массово, а риск купить плохой арбуз — меньше всего.

“В России и ближнем зарубежье, например Казахстане и Узбекистане, откуда в регион привозят арбузы, основное время созревания такой бахчевой культуры — это август—сентябрь. Конечно, в других странах могут быть более ранние или поздние сроки созревания. У нас в некоторых торговых организациях круглый год продаются бахчевые культуры”, — цитирует экспертов URA.ru.