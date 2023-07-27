«Нацистские сатанисты укрепились в святом русском городе Киеве»

Российские государственные и провластные СМИ получили очередную методичку из администрации президента (АП) РФ. В ней перечислено, что именно пропагандисты должны рассказать россиянам в своих материалах к очередной годовщине Крещения Руси, которая отмечается 28 июля.

В тексте прямо указывается, что это событие нужно называть «ключевым поворотом российской истории» и «точкой становления государственности». Пропагандисты должны подчеркнуть, что именно «общая вера» позволила «восточнославянским племенам» стать «единым народом».

Особое внимание в документе уделено неким «противникам России», которые якобы боролись с православием в Украине, Беларуси и Польше. Про последнюю, в частности, говорится:

– Польские короли насаждали католицизм и униатство на оккупированных исконно русских территориях, чтобы раздробить народ и подчинить его себе.

Ранее о территориальных претензиях к Польше заявлял и сам Путин:

– Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Пoльша пoлучила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам (о том, что в 1939 году СССР вместе с Германией напал на Польшу, Путин предпочел не напоминать). Наши друзья в Варшаве пoдзабыли об этом? Мы напомним.

Еще агрессивнее в тексте говорится об Украине. Составители методички называют официальный Киев «вероотступническим режимом», который ведет борьбу против Украинской православной церкви, чтобы «уничтожить духовные связи братских народов». О том, что после российских обстрелов в Одессе был уничтожен Спасо-Преображенский собор, в тексте АП упоминаний нет.

Исправить ситуацию с православием в Украине, по оценке авторов методички, должен, конечно, Владимир Путин. Пропагандисты обязаны объяснить россиянам, что именно он якобы «вернул России миссию защитницы православной веры» (в чем это выражается, в тексте не уточняется):

– Сегодня наша страна сражается с новым сатанинским режимом. Киевский режим целенаправленно уничтожает православие на территории Украины, оказывая прямое давление на священников и отбирая церкви. Нацистские сатанисты укрепились в святом русском городе Киеве, где Русь приняла крещение. Россия встала на защиту православной веры и громит на фронтах неонацистов, которые поклоняются оккультным идеям Гитлера и Бандеры.

В личную заслугу Путину также ставится «поддержка возрождения православия» и «реставрация церквей» в России. Близкий к Кремлю источник подчеркнул, что это не случайность и количество подобных упоминаний Путина в пропаганде будет только расти в рамках подготовки к президентским выборам 2024 года:

– Это нужно для избирательной кампаний. Президента будут связывать с каждым событием. Чтобы его имя звучало всегда.