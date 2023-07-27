Мнение: Зелёные против ИИ, снижение числа лесных пожаров и усыпление здоровых животных

1. Зелёные выступают не только против промышленности и энергетики, но и против цифровизации и искусственного интеллекта (ссылка):



Эксперты считают, что развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) и строительство новых масштабных центров обработки данных (ЦОД) может усугубить климатический кризис, спровоцировав засуху. Об этом со ссылкой на данные Bluefield Research пишет Bloomberg.

«Люди не понимают, что облачные технологии реальны, что они являются частью экосистемы, которая потребляет много ресурсов», — заявила представитель группы Tu Nube Seca Mi Río («Твое облако осушает мою реку» в переводе с испанского — прим. «Ленты.ру») Аврора Гомес. Организация борется со строительством ЦОД корпорации Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена) стоимостью в один миллиард евро в испанском городе Талавера-де-ла-Рейна. «Люди не осознают, сколько воды требуется на просмотр мема о котенке», — добавляет она.

В связи с распространением засухи по всему миру между операторами ЦОД и населением расположенных неподалеку поселений Чили, Уругвая и некоторых районов юго-запада США возникают споры из-за водоснабжения таких площадок. На севере Нидерландов общественное возмущение достигло пика в прошлом году, когда местное новостное издание сообщило, что комплекс центров обработки данных компании Microsoft потребляет более чем в четыре раза больше воды, чем компания сообщала ранее.

Операторы сверхмасштабных центров обработки данных из-за опасений по поводу энергопотребления переносят свои объекты в места, подверженные засухе, такие как Италия и Испания, так как там стоимость энергии существенно ниже. При этом если потребление электроэнергии ЦОДами подвергалось тщательному контролю, об объемах используемой ими воды мало что известно.

Звучит подозрительно. Пожалуй, если бы зелёными управлял зловещий кибермозг, он бы продвигал аналогичные лозунги: людей ему надо поменьше, конкурирующие ИИ вовсе не нужны.

2. Виктор Мараховский очередной раз указывает на провал прогнозов зелёных. С лесами всё в порядке, это с людьми проблемы. Вот с зелёными, например (ссылка):



Минутка горим, ой горим.

“Исследование 2016 года с использованием спутниковых данных НАСА показало, что с 2001 по 2015 год площадь пожаров в мире уменьшилась на четверть”.

…Похоже, “сгорающий от потепления мир” — такая же медийно-пропагандистская утя, как и “исчезающие леса”, которыми было принято пугать в прошлом сезоне.

Касательно лесов, напоминаю: последние примерно 20 лет площадь озеленения в мире растёт (ссылка). Да, леса вырубают в Бразилии и странах тропической Африки, где идёт заметный рост населения и экономики, и где государство не может справиться с древесными браконьерами, или как надо правильно называть чёрных лесорубов. Однако в большинстве стран Северного полушария с лесами всё отлично.

Индия и Китай, например, массово высаживают деревья, как в лесовосстановительных, так и в чисто хозяйственных целях (лесополосы для защиты от засух, фруктовые сады). Растёт также биомасса лесов и в России, так как из-за потепления климата северная граница тайги постепенно сдвигается всё дальше в Арктику (ссылка).

3. Читатели пишут, что в России усыпление здоровых животных таки запрещено (ссылка):

Минприроды заявило о запрете усыплять здоровых животных.

Ведомство напомнило, что эвтаназия здоровых животных запрещена, а владельцы животных не могут из прихоти усыпить свою собаку или кошку.

При отказе от животного или невозможности его дальнейшего содержания владелец обязан передать его новому владельцу или в приют, следует из ответа Минприроды России (копия есть у РБК) на запрос замдиректора Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексея Чумакова.

Кроме того, согласно п. 11 ст. 16 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» в приютах животных нельзя умерщвлять за исключением случаев наличия у них неизлечимого тяжелого заболевания, которое доставляет страдание. Иные случаи умерщвления животных не предусмотрены.

Звучит странно, конечно. Как верно спросили в комментариях, почему закон охраняет хомяка, но не охраняет корову, например?