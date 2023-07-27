Рупор кремлевской пропаганды: Одна нога здесь, другая там
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Бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, который сидел в российской тюрьме за нападение на полицейского и получил за это 9 лет тюрьмы решил поехать повоевать на Украину. Ранее он был обменян на Ярошенко.
В итоге Рид приехал на Украину, наступил на противопехотную мину и лишился обеих ног. Больной ублюдок.
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Источник: Colonel Cassad
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