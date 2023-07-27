Мнение: О сложной хирургической операции… Чубайс — таки всё?

Похоже, всё действительно очень серьёзно. Даже очень-очень. И надежд, откровенно говоря, мало. Практически, их нет совсем, раз уж в дело пошёл «скальпель хирурга».

С другой стороны, бывший всесильный политик и государственный деятель Анатолий Чубайс сам принял это решение. И теперь ему отвечать за последствия.

Сообщается, что Анатолий Чубайс с семьёй полностью порвал с Россией. После отъезда из РФ бывший вице-премьер и глава «Роснано» первым делом вышел из руководства всех российских компаний, следует из базы данных СПАРК. Прежде он занимал должности в советах директоров и владел долями в десятках организаций, а теперь числится в совете директоров одной лишь «Холдинг ЭРСО». Но на сайте и в системах раскрытия информации состав совета директоров компании теперь не приводится, а сама компания входит в структуры АФК «Система», из которой Анатолий Чубайс ушёл в апреле прошлого года.

Также «эффективный менеджер» оставил благотворительные и политические проекты, например перестал быть совладельцем «Фонда первого Президента России Б. Н. Ельцина». А ведь он — один из учредителей этой благотворительной организации, ему принадлежала доля в 20%. Наконец, его нынешняя супруга, режиссёр Авдотья Смирнова, тоже закрыла своё ИП, которое было зарегистрировано ещё в 2009 году. Как выяснил тг-канал O!News, ИП закрылось «в связи с принятием предпринимателем соответствующего решения».

Анатолий Чубайс ушёл с должности спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития в марте, после начала СВО. Затем его замечали в разных странах, в том числе в Турции, Германии, Италии и Израиле. Публично свой отъезд политик никак не комментировал. А в середине июля бывший чиновник опубликовал статью в российском журнале «Вопросы экономики», подписавшись как независимый исследователь из Глазго.

И вот Авдотья Смирнова отрезала последнюю пуповину, связывавшую обоих с Россией. Теперь они, по сути, перекати-поле.

Но и для России Анатолий Чубайс в своём нынешнем положении — тоже отрезанный ломоть.

Так что он и правда — всё? Был, да весь вышел?

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