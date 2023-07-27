На саммите «Россия – Африка» подписан договор о переходе Зимбабве в православие

В первый день проведения форума «Россия – Африка» патриарх Кирилл и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подписали соглашение о поэтапном переходе африканской страны в православие.

Уже к концу 2023 года планируется создать Зимбабвийскую православную церковь Московского патриархата и начать массовое строительство храмов.

– Это знаковое событие, ибо наша паства увеличилась на 15 миллионов человек. Уверен, что мы сумеем принести огонь истинной веры в Африку, а за Зимбабве последуют и другие страны Чёрного континента, – сообщил на пресс-конференции патриарх.

Все расходы на крещение Зимбабве по православному обряду возьмёт на себя РПЦ. По предварительным оценкам, потребуется открыть не менее двух тысяч приходов, а также создать несколько десятков семинарий для подготовки священников.

– Мой народ готов расширять связи с Россией, в том числе духовные. Западная церковь прогнила, поэтому уверен, что принять православие захотят абсолютно все жители моей страны, – написал Мнангагва в своём Twitter (Х).

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