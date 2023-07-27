 

В Ростовском аквапарке погиб 4-летний мальчик

27.07.2023, 19:31, Новости дня
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В бассейне аквапарка “Осьминожек” в Ростове-на-Дону утонул четырехлетний мальчик. Об этом сообщает RT.

Семья пришла в аквапарк 26 июля. Ребенок плавал в бассейне, через какое-то время мальчика нашли без сознания, сообщает Радио 1. Медики не смогли спасти ребенка.

На место немедленно прибыли следователи. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти ребенка, пишет “Царьград”.


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