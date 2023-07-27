Мнение: Карьерные ошибки россиян, НДФЛ на удалённых работников и поддержка 4-хдневки в России

1. Одной из важных проблем России, которая снижает уровень жизни в стране, является невысокая трудовая мобильность населения. Хоть люди и жалуются часто на нехватку денег, менять работу, даже без переезда в другой город, желающих мало. Но, кажется, россияне проблему осознают (ссылка):

Подавляющее большинство (83 процента) россиян признались, что совершали ошибки в карьере. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Самой главной из них опрошенные назвали страх изменений — боялись сменить работу, сферу деятельности или место проживания 48 процентов респондентов. Об отсутствии карьерного плана заявили 28 процентов россиян, а 27 процентов рассказали об отсутствии у них нужного образования.

Слишком долго работали на одном месте 26 процентов опрошенных, такое же количество работников не понимали, что хотят от своей карьеры. 23 процента пожаловались, что не просили повышения зарплаты, а 18 процентов не обращались к руководству с просьбой о продвижении по службе. О неудачном опыте смены работы рассказали 21 процент россиян.

Отсутствие развития профессиональных навыков назвали своей ошибкой 14 процентов респондентов, по 11 процентов упомянули об отсутствии инициативы и общения с коллегами по отрасли. А конфликты и ссоры на работе стали наименее частой ошибкой — ее совершали только 5 процентов опрошенных.

Типичный диалог в комментариях:

— Мне платят мало.

— Ну так увольняйся и иди туда, где платят больше.

— Нет, так-то работа меня устраивает, я просто хочу, чтобы платили нормально.

2. Госдума решила вопрос с налогообложением удалённых работников, в том числе уехавших из страны (ссылка):



Госдума приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих на российские организации дистанционно как внутри страны, так и за ее пределами.

Вне зависимости от резидентства, они будут выплачивать налоги в стандартном размере 13 процентов, а для доходов свыше пяти миллионов рублей в год — 15 процентов.

Эти положения распространятся на сотрудников, дистанционно работающих по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера на российские организации.

Для доходов штатных сотрудников новые нормы вступят в силу с 2024 года, а для фрилансеров — с 2025 года.

На мой взгляд, и эти 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, тоже ошибка. Бюджету эти лишние 2% — как бегемоту пончик, а раздражение у налогоплательщиков неспровоцированное изменение правил игры вызывает.

3. Чем меньше зарабатывают россияне, тем больше они поддерживают идею четырёхдневной рабочей недели (ссылка). Интересно, чем вызвана такая связь?

Почти половина россиян (49%) поддерживают идею сократить рабочую неделю до четырех дней, против выступили 28% опрошенных, это минимальный показатель за последние четыре года, свидетельствует исследование, проведенное SuperJob (есть у РБК).

Сторонников четырехдневки больше всего среди молодежи: одобрили идею 55% россиян младше 34 лет и только 39% жителей России старшего поколения. Зависит поддержка этой инициативы и от дохода. Немногим больше половины граждан (52%) с доходом ниже 80 тыс. руб. в месяц одобряли введение трех выходных, но при заработке выше 80 тыс. доля поддержки снижалась до 40%. Кроме того, чаще соглашались с этой инициативой женщины (51%), чем мужчины (47%).

Только две трети россиян, работающих по пятидневному графику, уверены, что могли бы выполнить столько же работы за четыре рабочих дня. Усомнился в своих силах 21% респондентов.

Четверть россиян (27%) рассказали, что третий выходной потратили бы на семью, почти столько же (25%) сообщили о намерении отдохнуть в этот день, а 15% решили заниматься повышением квалификации и саморазвитием. Еще 14% опрошенных нашли бы подработку, 11% уделили бы время домашним делам, а потратить освободившийся день на личные дела захотели 9%. Провести время за активным отдыхом и хобби хотят по 8%, 2% — путешествуя или занимаясь здоровьем, по 1% хотят заняться чтением и походами в музеи.