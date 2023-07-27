 

Стало известно, сколько шагов нужно делать каждый день

27.07.2023, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Забота о здоровье и долголетии – вот что стоит на первом месте. Среди эффективных методов поддержания физической формы можно отметить регулярные занятия спортом, включая быструю ходьбу. Определенный ориентир предоставляется врачами – 10 000 шагов в день, однако этот показатель может быть различным в зависимости от возраста и физической активности человека.

Согласно медицинским рекомендациям, проходить 10 000 шагов в день – это только начало пути к сохранению здоровья до преклонного возраста. Для поддержания хорошей физической формы до старости также рекомендуется уделять 150 минутам в неделю интенсивной физической активности, такой как катание на велосипеде или занятия плаванием.

“Соблюдение этой квоты положительно сказывается на профилактике и лечении ожирения и диабета 2 типа. Если вашей целью является снижение веса, стоит увеличить количество ежедневных шагов до 13 000 и добавить 300 минут физической активности”, – отмечает врач-эндокринолог Антонина Гуреева.

Однако результаты исследования показывают, что для женщин, достаточно сделать около 4400 шагов в день, чтобы снизить риск смерти в пожилом возрасте. Особенно выделяется группа женщин старше 70 лет, которые ежедневно делают подсчет шагов – у них риск смерти снижается значительно в сравнении с теми, кто делает всего 2700 шагов.

Повысить количество шагов в повседневной жизни можно без особых усилий, например, пройдя часть пути на работу пешком, вместо использования лифта, или делая прогулки по телефону, а не сидя за столом. Иметь под рукой шагомер также может быть полезно, чтобы всегда контролировать свою активность.

Заботиться о здоровье – это просто, и каждый шаг важен. Регулярные физические упражнения и подсчет шагов – это ключ к долгой и счастливой жизни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет в Таганроге

29.07 / Мнение: Жить в сауне

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отставке Цинь Гана

29.07 / Никогда не выйдут из моды: подборка актуальных образов с кожаными брюками

29.07 / Мнение: Русские и негры

29.07 / Мнение: Рост населения при Петре I, курортный сбор в Петербурге и национализация Данона и Балтики

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Надежды оказались несостоятельны

28.07 / «Груз» С-200 прилетел в Таганрог

28.07 / Мнение: Обеспеченность жильём по регионам, иностранцы хвалят города России и снижение налога на имущество

28.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар по зданию СБУ в Днепропетровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика