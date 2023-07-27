Стало известно, сколько шагов нужно делать каждый день

Забота о здоровье и долголетии – вот что стоит на первом месте. Среди эффективных методов поддержания физической формы можно отметить регулярные занятия спортом, включая быструю ходьбу. Определенный ориентир предоставляется врачами – 10 000 шагов в день, однако этот показатель может быть различным в зависимости от возраста и физической активности человека.

Согласно медицинским рекомендациям, проходить 10 000 шагов в день – это только начало пути к сохранению здоровья до преклонного возраста. Для поддержания хорошей физической формы до старости также рекомендуется уделять 150 минутам в неделю интенсивной физической активности, такой как катание на велосипеде или занятия плаванием.

“Соблюдение этой квоты положительно сказывается на профилактике и лечении ожирения и диабета 2 типа. Если вашей целью является снижение веса, стоит увеличить количество ежедневных шагов до 13 000 и добавить 300 минут физической активности”, – отмечает врач-эндокринолог Антонина Гуреева.

Однако результаты исследования показывают, что для женщин, достаточно сделать около 4400 шагов в день, чтобы снизить риск смерти в пожилом возрасте. Особенно выделяется группа женщин старше 70 лет, которые ежедневно делают подсчет шагов – у них риск смерти снижается значительно в сравнении с теми, кто делает всего 2700 шагов.

Повысить количество шагов в повседневной жизни можно без особых усилий, например, пройдя часть пути на работу пешком, вместо использования лифта, или делая прогулки по телефону, а не сидя за столом. Иметь под рукой шагомер также может быть полезно, чтобы всегда контролировать свою активность.

Заботиться о здоровье – это просто, и каждый шаг важен. Регулярные физические упражнения и подсчет шагов – это ключ к долгой и счастливой жизни.