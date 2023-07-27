Терапевт Тамара Ильинская объяснила, почему летом может быть учащенное сердцебиение

Врач-терапевт Тамара Ильинская высказала свои размышления относительно учащенного сердцебиения, которое так часто может возникать у людей в летний период. Она указала, что данное состояние характеризуется частотой сердечных сокращений, превышающей 100 ударов в минуту. Медик подчеркнула, что причинами такой тахикардии могут быть различные факторы, включая недостаток воды в организме.

«При недостатке воды, сердечная мышца вынуждена трудиться сильнее, чтобы обеспечить нормальное кровообращение. Кроме того, обезвоживание может вызывать дисбаланс электролитов, таких как низкий уровень калия, что также может стать причиной учащенного сердцебиения», — пояснила доктор Ильинская.

Еще два фактора, которые могут спровоцировать тахикардию – это потребление алкоголя и кофеина. Также стоит обратить внимание на возможные проблемы с щитовидной железой. Врач подчеркнула, что гормоны щитовидной железы играют важную роль в регулировании различных физиологических процессов, включая частоту сердечных сокращений. Учащенное сердцебиение и аритмия могут быть связаны с гипертиреозом – состоянием, при котором уровень гормонов щитовидной железы повышен.

Одним из дополнительных факторов, способных вызвать учащенное сердцебиение, является анемия. Низкий уровень железа, нехватка гемоглобина и эритроцитов приводят к нарушению кровообращения, и сердцу приходится биться чаще, чтобы компенсировать недостаток кислорода и питательных веществ в крови.

Также следует отметить, что последствия ковид-инфекции могут повлиять на сердечный ритм. Многие люди, перенесшие острую или тяжелую форму заболевания, жалуются на изменение сердечного ритма.

Еще одной возможной причиной учащенного сердцебиения является гипоксемия – низкий уровень кислорода в крови. Такое состояние может быть связано с сердечной недостаточностью и заболеваниями легких.

Помимо этого, тахикардия может быть связана с различными заболеваниями сердца, такими как врожденные пороки, сердечная недостаточность и миокардит.

И, наконец, еще одна причина учащенного сердцебиения – гипогликемия, или низкий уровень сахара в крови. Доктор уточнила, что такая реакция организма связана с выделением большего количества адреналина.