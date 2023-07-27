Мнение: Психологика. Продаст ли Россия Африку…

…своему населению? Решил тряхнуть стариной и записать “разговорный ролик”. А то что всё стримы да стримы… Поговорить об Африке – святое дело. Что стоит за внезапным обострением интереса российской ОПГ к далекому африканскому континенту? Удастся ли агипропоповским пиарщикам Кремля “продать” Африку российскому народоноселению, или это дело безнадежное, учитывая тяжелое советское наследие?

Лугандон и Домбабве – чем эти названия роднят и без того братские русский и украинские народы? Сумеет ли РФ “втиснуться” между старыми колониальными державами и “новым” Китаем на африканском континенте. И еще интересный вопрос – а, собственно, почему РФ в своем путинском изводе будет вдруг “бороться с колониализмом”? Что в ее названии, конституции, народных настроениях могло бы указывать на то, что РФ колониализм не приемлет? (спойлер – ничего). И т.д.