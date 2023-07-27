На площадке Московского урбанфорума в “Лужниках” откроется уникальная арт-фотозона

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27.07.2023, 18:10, Новости дня
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Арт-фотозона откроется в олимпийском комплексе “Лужники” в рамках Московского урбанистического форума. Посещение площадки бесплатное.

В фотозоне “Примерочная супергероя” можно сделать кадры в форме столичных спасателей на фоне огня. Гостям предложат различные комплекты спецодежды, включая гидрокостюм и теплоотражающую одежду для работы в условиях высоких температур.

Посетители фотозоны АО “Мосгаз” почувствуют себя в роли газовика и сотрудника аварийно-спасательного формирования. Гости примерят специальный костюм и сфотографируются с атрибутами специалистов московской газовой службы.

Еще одна локация появится в ковше экскаватора на выставке городской спецтехники. Там можно изучить образцы коммунальной техники, которая помогает обеспечивать чистоту и поддерживать порядок в столице.

Гости фотозоны “Труба” увидят водопроводную трубу изнутри и ознакомятся с достижениями московской системы водоснабжения за последние годы. Локация “На холсте из труб” посвящена инженерным коммуникациям.

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки расположатся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”. Подробная программа представлена на официальном сайте.


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