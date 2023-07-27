Умерла актриса Театра им. Моссовета Нина Дробышева
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Народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра имени Моссовета скончалась на 85-м году жизни. Артистка долго болела.
Информацию подтвердили в театре. “Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким”, – говорится в сообщении.
Нина Дробышева также снималась в кино. Она была задействована в съемках фильмов “Два капитана”, “Улица полна неожиданностей”, исполнила главную роль в картине “Чистое небо”.
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