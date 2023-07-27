«Россия остаётся надёжным поставщиком» — Путин принял в Петербурге африканских лидеров

Владимир Путин на стартовавшем в Петербурге форуме РФ — Африка напомнил, что Москва по-прежнему готова обеспечивать поставки сельхозпродукции на континент — а также бесплатно направит партии пшеницы в ряд африканских государств, передаёт Bloomberg. Как пишет сайт агентства, Кремль придаёт форуму большое значение, стремясь через него продемонстрировать своё растущее влияние на Африку — пусть даже пока оно и остаётся ограниченным.



AP

В Санкт-Петербурге стартовал двухдневный форум РФ — Африка — мероприятие, предназначенное для того, чтобы продемонстрировать растущее влияние Москвы на этом континенте, пишет Bloomberg.

Как отмечается в материале агентства, российский президент Владимир Путин на полях форума заявил, что РФ «остаётся надёжным поставщиком продовольствия в Африку», а позднее, выступая на пленарном заседании мероприятия, сообщил, что Москва готова бесплатно направить в течение ближайших трёх-четырёх месяцев по 25-50 тыс. тонн зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею.

По информации Bloomberg, ряд африканских стран ранее раскритиковали принятое Москвой решение выйти из зерновой сделки, обеспечивавшей поставки сельхозпродукции по Чёрному морю. В частности, недовольство таким шагом озвучил Египет, президент которого Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл на форум, а высокопоставленный чиновник из Кении назвал действия России, спровоцировавшие рост цен на ряд культур, «ударом в спину» африканским странам, страдающим от засухи.

Тему зерновой сделки также неоднократно затрагивал в контактах с Москвой и Киевом президент ЮАР Сирил Рамафоса, который должен будет встретиться с Путиным в среду, отмечает корреспондент Bloomberg. Между тем Рамафоса ранее назвал форум РФ — Африка шансом «развить взаимовыгодное сотрудничество» между Москвой и африканскими государствами.

Как подчёркивает корреспондент Bloomberg, тогда как на первом форуме РФ — Африка Путин встретился с 43 главами африканских стран, в этом году мероприятие, согласно заявлениям Кремля, посетили лишь 17 лидеров из Африки. Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков связал снизившуюся посещаемость с «беспрецедентным давлением» со стороны США и их союзников, тогда как помощник главы государства Юрий Ушаков подчеркнул, что, невзирая на все действия противников России, на форуме будут представители 49 стран.

По мнению отдельных эспертов, даже несмотря на менее активное участие африканских лидеров, форум сохраняет для Кремля большое значение, поскольку позволяет продемонстрировать, что Москва всё ещё сохраняет связи с различными регионами, оставаясь важным игроком на международной арене, пишет Bloomberg. Аналитики также полагают, что представители африканских стран в ходе форума будут пытаться убедить Путина в необходимости возобновить поставки зерна по Чёрному морю.

Как бы то ни было, влияние РФ в Африке всё же пока остаётся ограниченным: по результатам 2022 года торговый оборот Москвы со странами континента составил $18 миллиардов против $282 миллиардов у Китая, пишет агентство. Вместе с тем Путин на форуме упоминал, что за первую половину нынешнего года объём торговли с Африкой вырос почти на 35%, говорится в материале Bloomberg.

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