После шквала критики Илон Маск переименовал соцсеть «X» в «Z»

Американский миллиардер Илон Маск отказался от планов переименования соцсети Twitter в «X», поскольку это название вызвало недовольство у пользователей в сети Интернет. Вместо этого была выбрана буква «Z».

Маск объяснил, что название сайта «x.com» может неверно ассоциироваться с порнографией, а также одноимённой компьютерной игрой. Также букву «X» обвиняли в похожести на христианский крест, свастику, эмблему коммунистов и звезду Давида. В такой ситуации предпринимателю пришлось отказаться от противоречивого переименования и выбрать другой вариант. Чтобы не вызывать ни у кого негативных ассоциаций, соцсеть назовут «Z» – в настоящее время компания занимается приобретением соответствующих доменных имён и регистрацией товарных знаков.

– Мы провели серию опросов. Оказалось, что название «Z» пользуется бешеной популярностью в России, а это один из самых перспективных и растущих рынков, – говорит директор по маркетингу Арун Бхадрипутра. – К тому же эта буква ни у кого не ассоциируется с религиозными символами. Короткие сообщения, которые сейчас называются «твитами», в ближайшее время будут переименованы в «зиги». Мы надеемся, что пользователям понравятся эти изменения.

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