 

Скандалы: Жители африканских стран, где присутствует «Вагнер», счастливы – командир штурмовой группы ЧВК

27.07.2023, 17:30, Разное
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Командир одной из штурмовых групп ЧВК «Вагнер» рассказал журналисту Аббасу Джуме об участии «музыкантов» в специальной военной операции и дальнейших планах «оркестра»

«Вагнеровец» принимал непосредственное участие в боях за Попасную и Бахмут в зоне СВО. Туда он прибыл в марте 2022 года из Африки. По его словам, ситуация была тяжелейшая и было непонятно, как вообще выжить.

«Было тяжело. Конечно, много парней погибло, и жаль, что они к нам уже не вернутся. А я потом получил ранение, какое-то время восстанавливался, и вернулся уже на Николаевку, это к югу от Бахмута. Участвовал во взятии Курдюмовки, Озаряновки, ну, и многих других населенных пунктов. Потом нас перекинули на юг Бахмута. После выполнения боевой задачи по установлению контроля над Бахмутом, мы вышли в тыловые лагеря. Когда нас начали уже выводить в Белоруссию, часть ребят — те, кто хорошо знают ЦАР, — вернулись обратно в ЦАР. И я вместе с ними. Поэтому сейчас работаю там», – рассказал командир группы.

По его словам, Министерство обороны России действительно пыталось «перетянуть» часть бойцов «оркестра», но практически никто из «старичков» не ушел. «Вагнеровец» подчеркнул, что основной костяк ушел в Белоруссию. Он также добавил, что находящиеся в Африке подразделения «Вагнера» невозможно передать в ведение Минобороны, так как это частный бизнес.

«У нас частную собственность никто не отменял. А если вдруг будет, там, например, ограниченный контингент Министерства обороны в Центральной Африке. Насколько он будет эффективен? Мое мнение: вряд ли.  Должна быть оперативность, должна быть мобильность, а самое главное — должны быть те люди, которым верят. У нас в компании так заведено, что ты веришь своим командирам», – заявил боец.

Что касается негативного информационного фона в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после событий 23-24 июня, собеседник подчеркнул, что это вызывает неприятные эмоции, так как директор для бойцов организации – как родной отец. По его словам, если «наезжают» на него, то «наезжают» на всех «музыкантов».

Говоря о деятельности ЧВК в африканском регионе, командир штурмовой группы подчеркнул, что жители этих стран, где присутствует ЧВК «Вагнер», счастливы, ведь все бандиты просто разбегаются, понимая, что пришли «вагнера».

Ольга Смирнова


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