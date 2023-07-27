Медики заявили, что гангрена может начинаться незаметно

Хирург Тигран Бохян поделился информацией о признаках, указывающих на начавшуюся гангрену. Врач отметил, что данное заболевание может начаться незаметно, однако со временем проявятся определенные симптомы.

Одним из признаков гангрены является боль в пораженной области, сопровождающаяся отеком участка. Также возможно появление долго не заживающих язв и ран, а также уменьшение объема и иссушение пострадавшей конечности. Важным симптомом является и исчезновение пульса в сосудах пораженной конечности.

Врач также обратил внимание на изменение цвета кожи в области поражения. Она может стать бледной или черной, а также начать выделять гной из раны.

Чтобы своевременно выявить гангрену, Тигран Бохян рекомендует проходить периодические профилактические осмотры у врачей. Кроме того, он подчеркнул важность бережного отношения к своему телу и следить за его состоянием.