 

Медики заявили, что гангрена может начинаться незаметно

27.07.2023, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Хирург Тигран Бохян поделился информацией о признаках, указывающих на начавшуюся гангрену. Врач отметил, что данное заболевание может начаться незаметно, однако со временем проявятся определенные симптомы.

Одним из признаков гангрены является боль в пораженной области, сопровождающаяся отеком участка. Также возможно появление долго не заживающих язв и ран, а также уменьшение объема и иссушение пострадавшей конечности. Важным симптомом является и исчезновение пульса в сосудах пораженной конечности.

Врач также обратил внимание на изменение цвета кожи в области поражения. Она может стать бледной или черной, а также начать выделять гной из раны.

Чтобы своевременно выявить гангрену, Тигран Бохян рекомендует проходить периодические профилактические осмотры у врачей. Кроме того, он подчеркнул важность бережного отношения к своему телу и следить за его состоянием.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет в Таганроге

29.07 / Мнение: Жить в сауне

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отставке Цинь Гана

29.07 / Никогда не выйдут из моды: подборка актуальных образов с кожаными брюками

29.07 / Мнение: Русские и негры

29.07 / Мнение: Рост населения при Петре I, курортный сбор в Петербурге и национализация Данона и Балтики

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Надежды оказались несостоятельны

28.07 / «Груз» С-200 прилетел в Таганрог

28.07 / Мнение: Обеспеченность жильём по регионам, иностранцы хвалят города России и снижение налога на имущество

28.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар по зданию СБУ в Днепропетровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика