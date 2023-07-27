Медики советуют выбирать правильные продукты для качественного отдыха
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Хотя проблемы со сном могут быть знакомы многим, существуют методы, способствующие улучшению качества сна, включая правильный выбор диеты. Нутрициологи исследуют влияние питания на сон и выделяют ряд продуктов, которые способствуют «лучшему» сну.
Один из самых неожиданных советов — есть бананы. Оказывается, эти скромные фрукты являются природным снотворным, благодаря насыщенности магнием. Нутрициолог Игорь Строков советует попробовать интересный напиток перед сном — банановый чай. Для его приготовления нужно вымыть банан, обрезать кончик и стебель, затем разрезать его пополам, оставив кожуру и фрукты внутри, и вскипятить в воде. После этого можно выпить горячую банановую воду и наслаждаться спокойным сном.
Есть и другие продукты, которые могут помочь улучшить сон. Киви, благодаря выработке серотонина в мозгу, может способствовать успокоению. Йогурт, содержащий кальций, считается важным элементом для процесса сна. А ананас, богатый мелатонином, поможет вам перейти в состояние спокойного бодрствования, что благотворно скажется на засыпании.
Добавление этих продуктов в рацион может стать простым и приятным способом улучшить качество сна.
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