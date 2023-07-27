Медики советуют выбирать правильные продукты для качественного отдыха

Хотя проблемы со сном могут быть знакомы многим, существуют методы, способствующие улучшению качества сна, включая правильный выбор диеты. Нутрициологи исследуют влияние питания на сон и выделяют ряд продуктов, которые способствуют «лучшему» сну.

Один из самых неожиданных советов — есть бананы. Оказывается, эти скромные фрукты являются природным снотворным, благодаря насыщенности магнием. Нутрициолог Игорь Строков советует попробовать интересный напиток перед сном — банановый чай. Для его приготовления нужно вымыть банан, обрезать кончик и стебель, затем разрезать его пополам, оставив кожуру и фрукты внутри, и вскипятить в воде. После этого можно выпить горячую банановую воду и наслаждаться спокойным сном.

Есть и другие продукты, которые могут помочь улучшить сон. Киви, благодаря выработке серотонина в мозгу, может способствовать успокоению. Йогурт, содержащий кальций, считается важным элементом для процесса сна. А ананас, богатый мелатонином, поможет вам перейти в состояние спокойного бодрствования, что благотворно скажется на засыпании.

Добавление этих продуктов в рацион может стать простым и приятным способом улучшить качество сна.