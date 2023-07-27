На портале «Госуслуги» граждане могут оплачивать налоги без ожидания бумажных уведомлений

Минцифры РФ предоставило гражданам страны удобную возможность оплачивать налоги без лишних хлопот. Согласно сообщению, размещенному в официальном Telegram-канале Минцифры, теперь на портале «Госуслуги» стало возможным получать и оплачивать налоговые уведомления. Это исключает необходимость ожидать бумажные письма, стоять в очереди на почте или в отделениях ФНС.

Для подключения данного сервиса по оплате налогов через «Госуслуги» гражданам нужно отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, после чего подписать сформированное заявление в приложении «Госключ». После этого остается только дождаться сообщения о принятии согласия. Важно отметить, что налоговые уведомления будут доступны не позднее, чем за 30 дней до наступления крайнего срока уплаты налогов, который приходится на 1 декабря.

Ранее на портале «Госуслуги» была доступна оплата налогов только после истечения налогового периода, то есть после 1 декабря. В таком случае сумма налога указывалась в качестве задолженности, однако пени за просрочку начислялись с определенного момента. Теперь же благодаря нововведению граждане смогут быть более своевременными в уплате налогов, избегая лишних штрафов.