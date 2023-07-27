 

На портале «Госуслуги» граждане могут оплачивать налоги без ожидания бумажных уведомлений

27.07.2023, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минцифры РФ предоставило гражданам страны удобную возможность оплачивать налоги без лишних хлопот. Согласно сообщению, размещенному в официальном Telegram-канале Минцифры, теперь на портале «Госуслуги» стало возможным получать и оплачивать налоговые уведомления. Это исключает необходимость ожидать бумажные письма, стоять в очереди на почте или в отделениях ФНС.

Для подключения данного сервиса по оплате налогов через «Госуслуги» гражданам нужно отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, после чего подписать сформированное заявление в приложении «Госключ». После этого остается только дождаться сообщения о принятии согласия. Важно отметить, что налоговые уведомления будут доступны не позднее, чем за 30 дней до наступления крайнего срока уплаты налогов, который приходится на 1 декабря.

Ранее на портале «Госуслуги» была доступна оплата налогов только после истечения налогового периода, то есть после 1 декабря. В таком случае сумма налога указывалась в качестве задолженности, однако пени за просрочку начислялись с определенного момента. Теперь же благодаря нововведению граждане смогут быть более своевременными в уплате налогов, избегая лишних штрафов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет в Таганроге

29.07 / Мнение: Жить в сауне

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отставке Цинь Гана

29.07 / Никогда не выйдут из моды: подборка актуальных образов с кожаными брюками

29.07 / Мнение: Русские и негры

29.07 / Мнение: Рост населения при Петре I, курортный сбор в Петербурге и национализация Данона и Балтики

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Надежды оказались несостоятельны

28.07 / «Груз» С-200 прилетел в Таганрог

28.07 / Мнение: Обеспеченность жильём по регионам, иностранцы хвалят города России и снижение налога на имущество

28.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар по зданию СБУ в Днепропетровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика