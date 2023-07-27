Скандалы: Ставка на черное

Когда металлурги смогут вернуться к выплате дивидендов

Российские металлурги в 2023-м отказались от традиционных выплат дивидендов на фоне санкций и неопределенности на рынках. Дополнительное давление пришло со стороны налога на сверхприбыль, за счет которого хотят покрыть расходы на социальную сферу. Есть ли связь между налогом и отказом от дивидендов и какие компании решатся на выплаты первыми.

От дивидендов отказались как черные («Северсталь», ММК и НЛМК), так и цветные металлурги («Норникель», UC Rusal, золотодобытчики «Полюс» и Polymetal), а также алмазодобытчик «Алроса». Промежуточные дивиденды в прошлом году выплатил только «Русал» — за первое полугодие в размере $0,02 на акцию.

Не время быть щедрыми

Причиной решений об отмене выплат компании назвали геополитические риски, долговую нагрузку, возможные санкции и масштабные инвестпрограммы. «Сейчас наши усилия направлены на стабилизацию финансового положения компании, для чего создаем дополнительные финансовые резервы, с чем и связано временное прекращение выплаты дивидендов», — заявили «Компании» в «Северстали».

Металлургов, особенно черных, можно назвать дивидендными аристократами на российском рынке. Все предшествующие годы они довольно щедро делились со своими инвесторами, поскольку были уверены в высоком экспорте своей продукции. Однако 2022 год ударил по эмитентам рынка, их руководству и продуктам санкциями, поэтому рынок был вынужден переориентировать 7 млн тонн стали — четверть ее экспорта из России. Дополнительной проблемой для них обернулись ограничения на поставку оборудования и комплектующих на рынке.

Отказ от выплат не стал сюрпризом для аналитиков. Помимо геополитической ситуации, на выплатах дивидендов сказались повышение налоговой нагрузки в рамках НДПИ и акциза на сталь с 2022 года, а также снижение цен на продукцию и крепкий рубль во втором и третьем кварталах минувшего года, добавил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Еще одной причиной не выплачивать дивиденды можно было бы считать и налог на сверхприбыль (windfall tax), закон о котором Госдума приняла на прошлой неделе. Он предусматривает однократную выплату компаниями 10% суммы сверхприбыли за 2021–2022 годы над показателями 2018–2019-х. Налог коснется только компаний с прибылью свыше 1 млрд рублей. При этом если организация перечислит обеспечительный налог с 1 октября по 30 ноября, то выплатить придется всего 5%.

По подсчетам «Грин Лайт Менеджмент», в топ-10 компаний, которым предстоит заплатить наибольший по сумме налог, вошли 6 металлургов (без учета обеспечительного налога):

«Норникель» — 18,3 млрд рублей;

НЛМК — 15 млрд рублей;

«Русал» — 10,4 млрд рублей;

«Северсталь» — 9,5 млрд рублей;

ММК — 9,2 млрд рублей;

Полюс — 6,3 млрд рублей.

При этом наиболее чувствительными к windfall tax среди металлургов станут:

ММК — 9,9% от прибыли за 2022 год;

НЛМК — 9,6%;

«Русал» — 7,6%;

«Северсталь» — 7,1%.

«Считаем необходимым подчеркнуть, что выплата дивидендов и налоговые выплаты не связаны напрямую», — заявили в «Северстали».

Схожей позиции придерживаются и эксперты. По словам аналитика ФГ «Финам» Алексея Калачева, налог на сверхприбыль может повлиять на величину дивидендов, поскольку сокращает базу для их расчета, но не отражается на самом решении платить или не платить. Да и 10% от годового свободного денежного потока — это величина, которая исторически выплачивалась в виде дивидендов, добавил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Между тем выплата дивидендов в условиях поиска новых возможностей наполнения госбюджета может стать красным флагом для властей и в теории спровоцировать дальнейшее увеличение фискальной нагрузки, предупредил Пучкарев.

Адаптировались и готовы отчитаться

Между тем металлурги уже вполне адаптировались к непростой ситуации. Минпромторг в июне оценил экспорт продукции черной металлургии в 1,75 трлн рублей по итогам этого года, тогда как в 2022-м он составил 1,97 трлн рублей. Аналогичные подсчеты — и по цветному металлу: 1,43 млрд рублей в 2023-м против 1,407 млрд рублей по итогам 2022-го.

При этом и сами металлурги начали публиковать производственные результаты за первое полугодие. Первым отчитался ММК, исторически ориентированный на внутренний рынок.

Компания за счет роста спроса внутри страны во втором квартале увеличила производство стали на 7,5%, до 6,5 млн тонн. За тот же квартал производство стали выросло на 13% к первому кварталу, до 3,5 млн тонн. Продажи в первом полугодии поднялись на 11,1%, до 5,8 млн тонн.

Металлурги не публикуют финансовые результаты с конца 2021 года. Им разрешили не делать этого до 1 июля 2023-го (ожидается, что публикации возобновятся в августе). Если разрешение не продлят (Минфин не исключает обратного), то аналитики ждут раскрытия сведений и дальнейшего решения по дивидендам. «Это связанные вещи, ведь решение по дивидендам фактически рассекречивает финансовые показатели», — поясняет Калачев из ФГ «Финам».

Но опубликованная отчетность — недостаточное условие для возобновления выплат дивидендов. В «Алросе» сформулировали необходимые для этого условия: «способность компании после выплат дивидендов сохранять устойчивость бизнеса, обеспечивать дальнейшее развитие, обслуживать свои социальные обязательства перед сотрудниками и регионами присутствия». «Северсталь» вернется к обсуждению дивидендов только после того, как почувствует «стабильность в течение определенного периода времени», говорят в компании.

«Мы ожидаем, что сталелитейные компании после полуторагодового перерыва могут вернуться к выплате дивидендов уже до конца 2023 года», — говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев. Пучкарев из «БКС Мир инвестиций» не исключает возвращения металлургов к дивидендам уже во втором полугодии 2023-го.

Аналитики полагают, что одними из первых об этом могут сообщить «Северсталь», НЛМК, ММК — возобновление выплат хотя бы одной из этих компаний подтянет и остальные. Тогда имеет смысл ждать объявления о промежуточных дивидендах и от «Норникеля».

Между тем от «Русала» дивидендов не ждут, в частности в «Финаме». Калачев уточнил, что компания не сможет сформировать базу для выплат из-за роста затрат, падения цен на алюминий, низкой рентабельности, высокой долговой нагрузки и отсутствия дивидендов от «Норникеля» («Русалу» принадлежит 26,4% акций).

При этом акции черных металлургов, по оценке Клещева из «ВТБ Мои Инвестиции», сейчас предлагают высокую двузначную дивидендную доходность на горизонте года, но при условии возвращения компаний к прежней дивидендной политике.

Алина Чупанова

Оригинал материала: “Компания”