 

ЕЦБ повышает базовую ставку до 4,25% — самый высокий уровень с 2001 года

27.07.2023, 16:05, Разное
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о повышении базовой ставки на 25 базисных пунктов, достигнув отметки 4,25%. Это стало самым высоким уровнем с начала 2001 года. Кроме того, ставка по депозитам была повышена до 3,75%, а ставки по маржинальной кредитной линии — до 4,5%.

Согласно заявлению регулятора, будущие решения совета управляющих ЕЦБ будут направлены на обеспечение сохранения ключевых ставок в таком состоянии, чтобы ограничить экономическую активность в достаточной мере и достичь своевременного возврата инфляции в еврозоне к целевому показателю ЕЦБ, который составляет 2%.

Также было объявлено о сокращении портфеля бумаг, приобретенных по программе выкупа активов (APP). Это сокращение происходит умеренными темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Повышение ставки также отражает прогноз ЕЦБ по инфляции. Банк ожидает, что до конца текущего года инфляция будет снижаться, но останется выше целевого уровня в течение продолжительного времени. Согласно июньскому прогнозу ЕЦБ, общая инфляция составит в среднем 5,4% в 2023 году, 3% в 2024 году и 2,2% в 2025 году. Помним, что целью ЕЦБ по инфляции является уровень в 2%.

Следует отметить, что 15 июня текущего года ЕЦБ также повышал базовую ставку на 25 базисных пунктов, устанавливая ее на уровне 4%.


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