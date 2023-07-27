Инженер Кен Пиллонел улучшил кейс для AirPods Pro и обманул ошибки Apple

Инженер Кен Пиллонел поделился с миром своим уникальным проектом на YouTube, в котором он полностью модифицировал кейс для наушников AirPods Pro, делая его более надежным и удобным в ремонте.

Ранее кейс для AirPods Pro был признан экспертами iFixIt крайне неудачным в плане ремонтопригодности, получив всего 0 баллов из 10 возможных. Причиной этого были щедро используемый клей и отсутствие винтов, усложняющих ремонтные процедуры. Такой подход Apple означал, что пользователи сталкивались с необходимостью покупки нового кейса при поломке или износе аккумулятора, не имея возможности починить его самостоятельно.

Но Пиллонел не смирился с этими ограничениями и решил сделать что-то значительно лучше. Он тщательно разобрал оригинальный кейс и разработал свой уникальный корпус, который легко разбирается и обладает возможностью замены деталей. Новый кейс был оснащен винтами вместо клея, что значительно упростило процедуру ремонта, а также был оборудован заменяемым аккумулятором и разъемом Type-C вместо Lightning.

Получив в результате улучшенный продукт, Пиллонел не стал хранить свой опыт в секрете и поделился своими 3D-моделями и пошаговыми инструкциями по сборке в интернете, чтобы позволить другим пользователям повторить его успех. Он также заявил о своих планах в будущем модифицировать корпус самих наушников AirPods Pro.

Заметим, что ранее Кен Пиллонел разогнал Nintendo Switch и успешно запустил на ней такие игры, как GTA V и God of War, продемонстрировав свой активный интерес к творческим инженерным решениям.