Классический кольцевой блок камер присутствует в новом флагмане Huawei Mate 60

Китайский информатор Digital Chat Station опубликовал рендеры неанонсированного флагманского смартфона Huawei Mate 60, которые раскрывают интересную деталь – характерный кольцевой блок камер. Информация об этом появилась на страницах издания IT-Home.

На опубликованных рендерах представлена задняя панель устройства. Очевидно, что Huawei Mate 60 будет оснащен кольцевым модулем камер, включающим три объектива, светодиодную вспышку, сенсор лазерного автофокуса и логотип XMAGE. Этот дизайн уже применялся ранее в смартфонах серии Huawei Mate 50, Mate 40 и Mate 30.

Из утечек также стало известно, что Mate 60 получит корпус с закругленными углами и краями. Согласно информации от IT-Home, эти решения положительно скажутся на эргономике устройства, делая его использование более комфортным и приятным для держания в руке.

Относительно технических характеристик смартфона пока нет деталей. Однако ранние утечки указывают на наличие перископического объектива для оптического зума. Кроме того, есть предположения, что Huawei Mate 60 может стать первым смартфоном компании, оснащенным фирменным 5G-модемом.

Официальная презентация Huawei Mate 60 ожидается в сентябре 2023 года на рынке Китая.