 

Классический кольцевой блок камер присутствует в новом флагмане Huawei Mate 60

27.07.2023, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайский информатор Digital Chat Station опубликовал рендеры неанонсированного флагманского смартфона Huawei Mate 60, которые раскрывают интересную деталь – характерный кольцевой блок камер. Информация об этом появилась на страницах издания IT-Home.

На опубликованных рендерах представлена задняя панель устройства. Очевидно, что Huawei Mate 60 будет оснащен кольцевым модулем камер, включающим три объектива, светодиодную вспышку, сенсор лазерного автофокуса и логотип XMAGE. Этот дизайн уже применялся ранее в смартфонах серии Huawei Mate 50, Mate 40 и Mate 30.

Из утечек также стало известно, что Mate 60 получит корпус с закругленными углами и краями. Согласно информации от IT-Home, эти решения положительно скажутся на эргономике устройства, делая его использование более комфортным и приятным для держания в руке.

Относительно технических характеристик смартфона пока нет деталей. Однако ранние утечки указывают на наличие перископического объектива для оптического зума. Кроме того, есть предположения, что Huawei Mate 60 может стать первым смартфоном компании, оснащенным фирменным 5G-модемом.

Официальная презентация Huawei Mate 60 ожидается в сентябре 2023 года на рынке Китая.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет в Таганроге

29.07 / Мнение: Жить в сауне

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отставке Цинь Гана

29.07 / Никогда не выйдут из моды: подборка актуальных образов с кожаными брюками

29.07 / Мнение: Русские и негры

29.07 / Мнение: Рост населения при Петре I, курортный сбор в Петербурге и национализация Данона и Балтики

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Надежды оказались несостоятельны

28.07 / «Груз» С-200 прилетел в Таганрог

28.07 / Мнение: Обеспеченность жильём по регионам, иностранцы хвалят города России и снижение налога на имущество

28.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар по зданию СБУ в Днепропетровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика