Беременность стилю не помеха: самые красивые наряды звезд на красных дорожках, когда они готовились стать мамами

Беременность стилю не помеха. Если вы находитесь в интересном положении, не стоит откладывать визит на вечеринку или другое важное мероприятие только потому, что вам не в чем пойти. В сегодняшней статье представлены наряды звезд и знаменитостей, которые изящно выглядят в вечернем платье даже на большом сроке.

Рианна на “Оскаре-2023”

Рианна стала известна своими смелыми, модными нарядами для беременных, которые переписывают представление о том, как «выглядит» беременность. Ее великолепный прозрачно-кожаный ансамбль для «Оскара» 2023 года — один из ее лучших нарядов для беременных на сегодняшний день. Кроме того, это одна из самых восхитительных итераций стиля беременности на красной ковровой дорожке, когда-либо украшавших крупное мероприятие знаменитостей.

Сияющая мама, беременная вторым ребенком от своего бойфренда A$AP Rocky, была одета в темно-коричневый комплект из трех частей от Alaia. Рианна надела прозрачную водолазку с длинными рукавами, кожаную макси-юбку и топ с бюстгальтером на бретелях, что подчеркивало ее животик. Бюстгальтер и юбка были украшены горизонтальной гравировкой, а последняя включала вырезы от бедра до бедра и широкий силуэт «рыбий хвост», переходящий в драматический шлейф.

Рианна дополнила образ двумя крупными золотыми кольцами и завораживающими серьгами-подвесками. Волосы были собраны в искусно распущенный пучок, а завитые пряди обрамляли ее лицо. Ее макияж включал теплые металлические тени для век, румяна ягодного цвета и темно-красную помаду.

Бейонсе на “Грэмми-2017”

Бейонсе даже беременность близнецами не могла помешать ей утвердить свой статус королевы стиля. На церемонии вручения премии «Грэмми» в 2017 году певица была одета в красное платье с блестками. Мерцающее платье отличалось глубоким квадратным вырезом, скромными подплечниками, облегающим лифом и коротким шлейфом.

Бейонсе дополнила образ инкрустированным драгоценными камнями колье-чокером, которое роскошно спускалось по центру ее груди, а также несколькими эффектными кольцами, в том числе массивным рубином, подходящим к ее блестящему платью.

Джоди Тернер-Смит на церемонии BAFTA 2020

Джоди Тернер-Смит произвела фурор на красной дорожке премии Британской академии кино и телевизионных искусств в 2020 году. Будущая мать, беременная первым ребенком от своего мужа Джошуа Джексона, надела сверкающее канареечно-желтое платье. Приталенный бюст отличался узким, но глубоким вырезом и тонкими черными бретелями, которые соединялись с большим бантом в верхней части спины. Платье в целом было похоже на бальное из «Красавицы и Чудовище».

Звезда уложила свои кудри в боб. Ее макияж включал монохроматические медовые румяна, тени для век и блеск для губ, а дымчатые глаза добавляли шероховатый элемент ее свирепому образу. Тернер-Смит свела свои аксессуары к минимуму, выбрав только помолвочное кольцо.

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Натали Портман на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс

Натали Портман надела один из своих лучших ансамблей для беременных на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс в 2017 году, во время которого она ждала второго ребенка со своим мужем Бенджамином Мильпье.

Звезда была облачена в темно-синее платье. Дизайнерское платье отличалось вырезом в виде перевернутого треугольника с V-образными бретельками и прозрачным верхом с длинными рукавами, закрывающим руки и декольте. Потрясающее платье А-силуэта обрамляло ее мягкими складками. Мама двоих детей дополнила свой утонченный образ элегантной прической с боковым пробором, великолепными серьгами с бриллиантами и сапфирами, а также очень тонким, чрезвычайно потрясающим бледно-розовым макияжем.

Крисси Тейген на премии «Оскар-2016»

Крисси Тейген выглядела царственно и сияюще на «Оскаре» 2016 года. Она была одета в платье, которое отличалось глубоким V-образным вырезом, прозрачными длинными рукавами, облегающим кроем, расклешенным к юбке из тюля в виде рыбьего хвоста. Замысловатая бронзовая и рубиновая цветочная вышивка по всему телу захватывала дух. Тейген дополнила образ атласным клатчем малинового цвета, набором серебряных колец и парой эффектных сережек-гвоздиков.

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Блейк Лайвли на Каннском кинофестивале

Блейк Лайвли — уважаемая модница среди знаменитостей, поскольку она сама создает образы без помощи профессионального стилиста. Выпускница «Сплетницы» продемонстрировала свой живот в облегающем платье до пола с асимметричным вырезом, мерцающими бисером от лифа до юбки и разрезом до бедра, обнажающим ее золотые шпильки. Лайвли дополнила образ парой бриллиантовых серег и ослепительным браслетом-манжетой. Ее волосы были уложены в высокий хвост, зачесанный назад, а ее макияж был максимально естественным.

Кира Найтли на церемонии вручения премии «Оскар-2015»

Кира Найтли на церемонии вручения премии «Оскар» 2015 года была облачена в платье телесного цвета от роскошного модного бренда. Причудливый дизайн отличался нежной вышивкой. Лиф платья был скромным, с широкими бретелями. А юбка А-силуэта вздымалась над животиком Найтли и ниспадала на пол.

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Ольга Орлова

45-летняя Ольга Орлова стала одной из самых обсуждаемых российских звезд в интересном положении. Как только она рассекретила свою беременность, ее тут же начали подозревать во лжи.

Однако будущая мама практически не обращала внимания на сплетни и посещала все светские мероприятия. На одном из последних она была одета в платье в пол синего цвета, которое покрывали стразы.

Эмили Блант

Эмили Блант на церемонии «Оскар» 2016 выглядела элегантно и красиво в своем розовом платье. Модель отличалась завышенной талией, юбкой А-силуэта с тонкими складками, скромной накидкой, переходящей в короткий шлейф, и аппликациями из металлических страз по всей юбке и бретелям платья.

Блант добавила к элегантному образу ассорти серебряных аксессуаров, в том числе браслет с бриллиантами, несколько колец, серьги и блестящий клатч. Ее макияж был таким же гламурным, как ее платье и аксессуары. Блант нанесла розовые румяна и глянцевый блеск, бронзовые дымчатые тени для век.

Энн Хэтэуэй на вечеринке после церемонии вручения премии “Оскар” Vanity Fair 2016

Энн Хэтэуэй пришла на «Оскар» 2016 года беременной и готовой напомнить миру, что она — икона моды. На афтепати Vanity Fair она надела гламурное черное платье без бретелек, а сверху дополнила образ прозрачной накидкой с короткими рукавами, украшенной металлическими золотыми и серебряными пайетками.

Она также выбрала золотой клатч и подвесные серьги, которые почти касались ее плеч. Она уложила свои темные волосы в высокий хвост, заплетенный в косу, и дополнила лицо персиковыми румянами и розовой помадой.

Клеманс Поэзи на фестивале американского кино в Довиле

Сверкающее черно-золотое платье Поэзи элегантно ниспадало несколькими ярусами от ее талии до пола, а слой с короткими рукавами в виде накидки придавал дизайнерскому предмету одежды иллюзию талии.

Поэзи использовала простые аксессуары. Она выбрала большие золотые серьги-кольца и черные туфли на платформе в стиле 90-х, желая, чтобы ее платье было в центре внимания ансамбля на красной ковровой дорожке. Мама троих детей собрала волосы в растрепанный конский хвост на затылке и нанесла естественный макияж.

Мария Тарасова

Мария Тарасова, жена певца T-killah, не стеснялась на светских раутах демонстрировать свой округлившийся животик. Для последнего выхода она выбрала розовое платье с блестками и дополнила свой образ стильным клатчем цвета фуксии. Ее строгий макияж отлично дополнил наряд.

Ханна

Свою первую беременность певица Ханна скрывала до шестого месяца. На сей раз знаменитость решила раньше порадовать своих поклонников. Из-за проблем с токсикозом ей пришлось перестроить гастрольный график и отказаться от посещения светских мероприятий. Однако при посещении таковых она всегда выбирала самые смелые образы, платья с разрезами и эффектный макияж.

Оливия Уайлд на Met Gala 2016

Оливия Уайлд ошеломила дерзким гламурным ансамблем на Met Gala 2016 года. Актриса была одета в шикарное рокерское платье, демонстрируя свой животик. Черное платье имело строгий перевернутый V-образный вырез, который был прикреплен к широкой металлической горловине. Платье Уайлд длиной до пола было украшено металлическими кольцами черного и цвета бронзы, а дерзкий дизайн подчеркивал ее изящные плечи с глубоким вырезом на спине.

Она надела серебряные серьги и покрасила ногти в черный цвет, чтобы соответствовать своему платью. Уайлд зачесала длинные волосы в приглаженный хвост. Она завершила образ, подкрасив уши серебряной краской.