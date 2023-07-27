Сапоги-сланцы стали хитом этого лета и останутся в моде на теплую часть осени: с какой одеждой уместно их сочетать

Ищете противоречивую модную вещь, чтобы оживить свой гардероб? Не покупайте ничего, кроме сапог-сланцев. С тех пор как они были представлены на Неделе моды в Париже в 2022 году, люди стали бурно их обсуждать. Некоторые считают, что это худшая вещь за всю историю моды и достаточно непрактичная. Такие сапоги слишком жарко носить летом, но в них будет холодно зимой. Эти выводы могут быть вполне справедливы.

Но многие дизайнеры поддерживают этот смелый модный выбор. Ему отдают предпочтение супермодели и знаменитости, считая идеальной обувью для переходного периода. Все же сапоги-сланцы лучше носить в теплое время года. Не слушайте скептиков. Существует множество способов стилизовать сапоги-сланцы. В сегодняшней статье мы расскажем, с чем носить эту обувь лучше всего. Не бойтесь экспериментировать и пробовать совершенно невообразимые сочетания. Только так вы сможете показать свою, наверняка еще скрытую и таящуюся индивидуальность.

Белый на белом

Простая черно-белая цветовая гамма делает наряд сдержанным, а сами элементы одежды создают беззаботный образ, от которого трудно отказаться. Вы будете сказочно выглядеть этим летом в прозрачном белом топе, симпатичном бюстгальтере без косточек, черной юбке с разрезом и паре сапог с ремешками по щиколотку. Дополните образ белым маникюром и педикюром и черной сумочкой. Хотя солнцезащитные очки модели на этом фото не соответствуют цветовой гамме, вариант с черными линзами и массивной белой оправой дополнит образ.

Канареечно-желтый

В следующий раз, когда вы обнаружите, что тянетесь в магазине к паре смелой обуви, чтобы изменить в лучшую сторону свой привычный образ, подумайте о том, чтобы купить сапоги-сланцы. В наряде на примере ниже есть все: прозрачная одежда, забавные аксессуары и желтые сапоги-сланцы до щиколотки, которые бросаются в глаза. Сам наряд практически кричит о лете. Такие цвета и текстуры должны обязательно присутствовать в вашем летнем гардеробе. Вы привлечете внимание окружающих, особенно в такой обуви. Вы также можете носить эти сапоги с одеждой других оттенков в течение всего лета.

Красочная юбка

В наряде на фото ниже юбка является центральным элементом. Эта яркая сине-белая юбка очень милая и классическая, не говоря уже о том, что она отлично подходит для теплой погоды. Если вы искали способ сочетать винтажный стиль с более современными предметами одежды, вам обязательно стоит попробовать этот наряд, особенно если вам некомфортно в более коротких юбках. Поскольку такой образ предпочтителен для теплых месяцев, вы можете заменить куртку на футболку, топ или майку.

Юбка миди с разрезом

Есть много одежды, с которой можно сочетать белые сапоги-сланцы. Такая миди-юбка — универсальная вещь, которая нужна вашему весеннему гардеробу, а разрез подчеркнет необычную обувь. Поскольку вы носите сапоги-сланцы в теплые месяцы, вы можете отказаться от длинной куртки, особенно если она из более тяжелого материала. Топ без косточек может сочетаться как с сапогами, так и с юбкой. Однако белый топ без косточек сделает юбку другого цвета более заметной.

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Розовый и черный

Этот наряд буквально сочится летом. Ярко-розовый цвет, тонкий материал, солнцезащитные очки, необычный крой юбки и, конечно же, сапоги-сланцы — все это делает образ одновременно веселым и пляжным. Хотя черный цвет сочетается со всем, розовая обувь также подойдет к этому наряду, создавая в целом более привлекательный и смелый образ. Если вы все-таки выберете розовые сапоги, черный маникюр-педикюр свяжет все детали вместе, сочетаясь с черными полосками.

Массивный каблук

Попробуйте сапоги-сланцы с массивными черными каблуками. Это отличная обувь для смелого заявления в моде. Они не дадут вам перегреться и могут сочетаться с любым цветом. Если вы уже являетесь поклонником сапог-сланцев на платформе, они идеально подойдут практически к любому образу. И у вас гораздо меньше шансов упасть, что является дополнительным бонусом. Сочетайте их с ярко-розово-белым ансамблем, чтобы направить свою внутреннюю энергию вовне. Для некоторого цветового контраста сделайте белый педикюр.

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Пушистый зеленый

Этот наряд может стать вашей “фишкой”. Пушистая текстура этого комплекта не похожа ни на что другое и в сочетании с вашими любимыми сапогами-сланцами до щиколотки может исправить ваши проблемы со скучной одеждой. Однако всегда важен баланс. Обратите внимание, как модель сочетает этот комплект с простым белым укороченным топом. Все, что имеет смелый рисунок или неоновый цвет, будет портить наряд. Юбка и жакет должны привлекать все внимание. Вы можете заменить черные сапоги и зеленую сумочку на белые, чтобы они подходили к верху.

Оттенки коричневого

Вот совет по составлению гармоничных нарядов: носите разные оттенки одного цвета. На примере ниже есть изделия темно-коричневого, коричневого и бежевого цветов. Если вы не знали, как стилизовать особенно привлекающую внимание обувь или одежду, этот трюк поможет убедиться, что все пройдет без сучка и задоринки. Поскольку вы носите этот наряд в теплое время года, а сапоги длинные, наденьте короткую юбку, чтобы вашим ногам было максимально комфортно.

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Черные сапоги с юбкой

Юбки, конечно же, являются одним из основных элементов летнего гардероба, позволяя вам чувствовать себя комфортно и одновременно мило в жаркую погоду. Покажите свой педикюр и выделитесь на следующей летней вечеринке в этих черных сапогах-сланцах. Вы должны признать, что такой наряд менее скучен, чем ваша заурядная футболка и джинсы. Кроме того, черный протертый деним этой юбки хорошо сочетается с однотонными черными сапогами. В зависимости от погоды, вы можете отказаться от куртки.

Коричневая куртка

Конечно, сапоги-сланцы — это смелый выбор, но вы все равно можете сделать так, чтобы они выглядели шикарно. Короткое платье с воротником выглядит опрятно на любой фигуре. Добавьте к нему коричневую куртку большого размера, если на улице не слишком жарко. Аксессуары в таком образе не должны забирать на себя все внимание. Пусть они будут минимальными. Маленькая черная сумочка без страз и украшений позволит удачно завершить целостность самого образа.