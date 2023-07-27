 

В Подмосковье запустят экспериментальные электропоезда без окон и дверей

27.07.2023, 15:33, Разное
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В Подмосковье на Ярославском направлении планируется тестовый запуск электропоездов с естественной рециркуляцией воздуха в вагонах.

Мера призвана повысить комфорт и увеличить пассажировместимость на самом нагруженном направлении движения пригородных электричек.

В Центральной пассажирской пригородной компании рассказали, что за первый месяц лета получили колоссальное количество жалоб на жару и духоту в вагонах. Рабочая группа, собранная для решения этой проблемы, сочла нецелесообразным применение систем кондиционирования воздуха из-за их дороговизны и недостаточной производительности.

– Решение с естественной циркуляцией показалось нам оптимальным по многим параметрам… Мы проведём тесты, как только будем готовы, –сообщил источник в ЦППК.

В ближайшие месяцы на маршрут «Александров – Москва» будут выведены 4 электропоезда новой конфигурации. Их подготовка сейчас ведётся на базе ремонтных мощностей эксплуатирующей компании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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