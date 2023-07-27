 

Blizzard предупредила игроков Diablo IV о блокировке за использование модов

27.07.2023, 14:45, Разное
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Компания Blizzard предупредила геймеров о запрете на использование сторонних программ для модификации игры Diablo IV. Нарушение этого правила может повлечь за собой блокировку учетных записей игроков, как предупреждает официальный форум компании.

Представитель Blizzard напомнил, что любое вмешательство в код игры считается нарушением лицензионного соглашения и подлежит дисциплинарным мерам. Это касается не только использования читов, но и обычных косметических модов, которые изменяют графику или интерфейс игры.

Особое внимание было уделено популярному моду TurboHUD4, разработанному для Diablo III и адаптированному для Diablo IV. Его использование также считается нарушением и может привести к блокировке аккаунта.

Diablo IV — это компьютерная игра в жанре action/RPG, где игрокам предстоит сражаться силами зла, исследуя подземелья и собирая легендарные доспехи и оружие. События происходят спустя 50 лет после событий третьей части серии. Игра была выпущена 6 июня 2023 года для ПК, PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Series X/S.


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