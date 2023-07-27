 

Парки Москвы приглашают художников на пленэры

27.07.2023, 14:10, Новости дня
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У жителей и гостей российской столицы, увлекающихся рисованием, есть уникальная возможность развить свои творческие способности, изображая на фоне природы старинные усадьбы, церкви и необычные скульптурные композиции. Поймать удачный ракурс и отточить навыки работы со светом и тенью можно в парках Москвы.

Столичные зоны отдыха приглашают на пленэры художников независимо от уровня мастерства. Среди великого множества живописных уголков удачный найти вдохновение смогут как начинающие любители искусства, так и опытные мастера. Пейзажи, ботанические иллюстрации, портреты – писать картины в московских арках можно в любом жанре.

Например, в Парке Горького желающие смогут изобразить постройку с необычной архитектурой на фоне природы. Возведенная в 1950-х годах народная обсерватория является объектом культурного наследия. Власти города, разумеется, контролируют состояние исторических объектов. Здание уже отреставрировали и вернули ему первоначальный облик.

Художники смогут воплотить исторический объект на холсте с помощью кистей и красок. Особенно эффектно красно-белая ротонда с двумя полукруглыми лестницами, раздвижным металлическим куполом и окнами-иллюминаторами выглядит именно сейчас, летом, в окружении зеленых деревьев.

Зеркальный лабиринт в парке “Ходынское поле” воплощает гармонию природы и современных технологий. Это идеальный объект для любителей неофутуристических пейзажей. Несколько столбов с зеркальной облицовкой в солнечную погоду отбрасывают тень, напоминающую лабиринт, что подойдет для скетчей в карандашной технике.

Комплекс дворцовых построек конца XVIII и невероятный по красоте природный пейзаж в музее-заповеднике “Царицыно” не оставят равнодушными даже опытных мастеров. Большой дворец — изящный замок с остроконечными башнями, арками и стрельчатыми окнами – можно писать часами, оставаясь под тенью вековой сосны.

Уникальные объекты для пленэра московские художники также могут найти в Воронцовском парке,
саду имени Баумана, парках Дружбы, “Фили” и других столичных зонах отдыха.


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