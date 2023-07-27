Кундалини-йога может помочь при Альцгемере



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Исследователи из Института неврологии и поведения человека им. Семеля Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, используя тип МРТ, который измеряет активность в областях и субрегионах мозга, обнаружили, что кундалини-йога, которая сочетает в себе движение и медитацию и фокусируется на дыхании, повторении мантр и ментальной визуализации, увеличивает связность в области мозга, которая может быть затронута стрессом и связана со снижением памяти.

Под руководством психиатра доктора Хелен Лаврецки ученые изучили влияние йоги по сравнению с золотым стандартом тренировок по улучшению памяти (MET) на связь в субрегионах гиппокампа, важной области мозга для обучения и памяти. MET основан на методах, которые используют вербальные и визуальные ассоциации, а также практические стратегии для улучшения памяти.

Исследователи сделали вывод, что обучение кундалини-йоге, по-видимому, лучше нацелено на связь гиппокампа, связанную со стрессом, тогда как МЕТ может лучше воздействовать на субрегионы сенсорной интеграции гиппокампа, поддерживая лучшую надежность памяти.

В исследовании приняли участие 22 участника, которые были частью более крупного рандомизированного контролируемого исследования, изучающего влияние йоги на риск болезни Альцгеймера. Средний возраст среди 11 участников йоги был около 61 года а в группе МЕТ около 65 лет. У всех было самоотчетное ухудшение функции памяти в течение предыдущего года и один или несколько сердечно-сосудистых факторов риска, которые также могут увеличить риск болезни Альцгеймера. К ним относятся накопление бляшек в артериях, недавний сердечный приступ, диабет и лечение высокого кровяного давления или высокого уровня холестерина.