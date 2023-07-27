В России заканчиваются запасы веществ для химтрейлов

В результате западных санкций ряд американских и британских лабораторий отказались от поставок в Россию специализированных веществ, предназначенных для распыления с борта реактивных самолётов, а также прекратили обслуживать распыляющее оборудование. До сих пор удавалось справляться своими силами, однако ситуация становится всё более угрожающей.

Федеральная программа по распылению химтрейлов оказалась под угрозой срыва в этом году , сообщает Росавиация. Ведомство уповает на параллельный импорт, но такие поставки не отличаются ни качеством, ни регулярностью. К импортозамещению уже подключили Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи – там обещают наладить выпуск как традиционно применяемых веществ, так и особо дефицитных компонентов категории «C», влияющих на заболеваемость COVID-19, корью и холерой.

Окончание разработки и передача смесей в производство намечены на август 2023 года, но источники говорят, что с массовым производством могут возникнуть проблемы – этот процесс тоже зависит от западного оборудования. Сейчас к обсуждению подключили коллег из Израиля, которые обещают посодействовать поставкам или по крайней мере временно сдать в аренду часть собственного оборудования, стоящего в резерве.

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