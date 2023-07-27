 

Скандалы: Бывший агент ЦРУ заявил об обнаружении Пентагоном останков пришельцев

27.07.2023, 13:25, Разное
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Он отметил, что власти скрывают это и готовят репрессии против свидетелей

В предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами (НЛО) американским Министерством обороны был обнаружен нечеловеческий биоматериал, заявил бывший агент ЦРУ Дэвид Граш на первых публичных слушаниях в конгрессе США о существовании внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними.В ходе вступительного слова Граш заявил, что не понаслышке знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США. По его словам, власти скрывают эти программы и готовят репрессии против свидетелей.

Граш отказался отвечать на вопрос, могло ли американское правительство контактировать с внеземными формами жизни, отметив при этом, что у властей есть рухнувшие космические корабли, в которых был обнаружен биологический материал.

На уточняющий вопрос, был ли это человеческий или нечеловеческий биоматериал, экс-агент ЦРУ заявил: «Нечеловеческий, и это была оценка людей с прямым знанием программы, с которыми я говорил».

36-летний Граш не в первый раз заявляет, что США смогли заполучить внеземные технологии. В интервью телекомпании NewsNation в начале июня он также говорил, что Пентагон США в рамках секретной военной программы якобы смог заполучить космические корабли внеземного происхождения. По его версии, у вашингтонской администрации есть «неповрежденные и частично неповрежденные» летательные аппараты внеземного происхождения, которые «либо [успешно] приземлились, либо разбились».

В начале 2023 года американская разведка сообщила, что фиксирует рост числа поступающих сообщений, касающихся неопознанных летающих объектов и отмечает важность их подробного анализа с точки зрения безопасности. Так, к 30 августа 2022 года аппарат директора Национальной разведки США суммарно принял сообщения о 510 «неопознанных воздушных явлениях». Там уточнили, что речь идет главным образом о тех случаях, когда сведения об НЛО предоставляют военнослужащие ВМС и ВВС США, а также американские ведомства. В июне 2021 года нацразведка США признала НЛО угрозой для национальной безопасности.

Илья Пламенев

Оригинал материала: “РБК”


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