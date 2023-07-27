 

Microsoft прекращает выпуск складного смартфона Surface Duo 2

27.07.2023, 13:25, Разное
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Компания Microsoft приняла решение прекратить производство своего складного смартфона Surface Duo 2, который был представлен около двух лет назад. Причиной этого решения стал недостаточно высокий спрос на устройство и проблемы с поставкой запчастей для его ремонта, пишет портал Windows Central.

По данным источника, некоторые владельцы Surface Duo 2, столкнувшиеся с поломками своих устройств, получили от службы поддержки Microsoft уведомление о том, что на замену смартфонов больше нет, и им были возвращены деньги. Кроме того, компания не планирует выпускать обновление Android 13 для Surface Duo 2, так как перевела команду разработчиков на проект Android Teams Rooms.

Surface Duo 2 был представлен в сентябре 2021 года. Он оснащался 8,3-дюймовым AMOLED-экраном, фактически представляющим собой два отдельных дисплея. В разложенном виде устройство напоминало Galaxy Fold. Производительность Surface Duo 2 обеспечивает чип Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.

С момента выпуска смартфона Microsoft выпустила несколько обновлений прошивки, нацеленных на улучшение его работы, однако они не всегда были успешными. Так в мае 2023 года компания выпустила обновление, которое вызвало множество проблем в функционировании устройства.


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